Lotito: «Profondo cordoglio per la scomparsa di Amato Berardi, molisano legato alla sua terra»

TERMOLI. «La notizia della scomparsa dell’onorevole Amato Berardi ci colpisce e rattrista profondamente. Se ne va un uomo che, pur avendo costruito una brillante carriera imprenditoriale lontano dalla sua terra, non ha mai smesso di portare nel cuore il Molise, regione dove era nato e da cui aveva tratto i valori che lo hanno guidato per tutta la vita».

Così il senatore Claudio Lotito, segretario regionale di Forza Italia in Molise, esprime il cordoglio del partito per la morte di Berardi, già deputato e imprenditore di successo.

«Amato Berardi non era soltanto un imprenditore affermato e un politico appassionato, sempre in prima linea nella tutela degli italiani all’estero – aggiunge Lotito – ma soprattutto un molisano profondamente legato alla sua terra, ai suoi concittadini e alla sua identità. Con lui perdiamo una figura pubblica di rilievo».

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte di Forza Italia e della comunità molisana, che ne ricorda con gratitudine l’impegno e la testimonianza di vita.

Una notizia che ci ha rattristato, poiché avemmo modo nell’agosto 2019 di conoscere e intervistare Amato Berardi, proprio a Termoli.

EB