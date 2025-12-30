Luci e ombre nelle feste natalizie per i commercianti di prodotti ittici

TERMOLI. Due storie, entrambe natalizie, arrivano dal mercato rionale di via Inghilterra e sono raccontate dai commercianti di prodotti ittici: una meno positiva, l’altra decisamente più incoraggiante.

La prima è affidata a Francesco Sciarretta, presidente dei commercianti di Prodotti Ittici, che senza alcun tono polemico, ma sotto forma di appello, richiama l’attenzione su una situazione che – riferisce – va avanti da tempo tra promesse fatte e mai portate a compimento.

Sciarretta e i suoi associati denunciano condizioni non ideali per lavorare all’interno dei box in affitto: griglie di raccolta dell’acqua ormai in disuso, con conseguente stagnamento di acque reflue, maleodoranti e potenzialmente pericolose per l’igiene pubblica.

Lo stesso Sciarretta racconta di essere scivolato nei giorni scorsi, rischiando una caduta, e sottolinea come il mercato sia frequentato anche da molte persone anziane: una situazione che potrebbe diventare seriamente pericolosa. Tra le criticità segnalate figura anche la presenza di un rifiuto ingombrante, un frigorifero, che da oltre due anni staziona in un angolo dell’area mercatale senza essere rimosso.

La richiesta, formulata con rispetto, è che con l’arrivo del 2026 qualcuno decida finalmente di intervenire per rendere più sicura e vivibile un’area mercatale di recente istituzione, che meriterebbe una ristrutturazione adeguata.

La seconda storia ha invece un tono più positivo e ci riporta pienamente nel clima delle feste. A raccontarla è Enzo Castaldo, segretario dell’Associazione Commercianti di Prodotti Ittici, con il quale abbiamo parlato del cenone di Capodanno e di ciò che non può mancare sulle tavole dei termolesi nella sera di San Silvestro, soprattutto quando si tratta di piatti a base di pesce.

Castaldo ha fornito anche consigli utili per chi non ha ancora deciso il menù dell’ultimo dell’anno, soffermandosi sui prodotti più apprezzati e sulla tradizione locale. Nel corso dell’intervista si è parlato inoltre dell’andamento delle vendite in questo periodo festivo e dei pesci più richiesti, confermando come il mercato rionale resti un punto di riferimento fondamentale per gli acquisti del Capodanno termolese.

Michele Trombetta