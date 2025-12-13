Magie di Natale, insieme è più bello quando l’inclusione diventa una festa condivisa

TERMOLI. C’è un Natale che non si misura con le luci scintillanti, le vetrine addobbate o il numero di pacchi sotto l’albero.

C’è un Natale che si percepisce nel respiro di una comunità che sa incontrarsi, riconoscersi e vivere insieme momenti di autentica umanità. È in questa dimensione che si colloca “Magie di Natale – Insieme è più bello!”, l’iniziativa promossa dal Progetto Sai del Comune di Termoli e gestita dalla cooperativa sociale Medihospes. Un pomeriggio di dicembre in cui Parcolandia, nel Parco comunale Girolamo, La Penna si è trasformato in uno spazio sospeso, in cui culture diverse, generazioni differenti e storie lontane hanno trovato un terreno comune: il gioco, la gioia e la condivisione.

L’appuntamento, ormai consolidato negli anni, è diventato un segno tangibile di quanto l’inclusione possa essere vissuta non come concetto astratto, ma come pratica quotidiana, fatta di piccoli gesti, sorrisi, abbracci e conversazioni sincere. Il Progetto SAI di Termoli, come gli altri progetti Sai gestiti da Medihospes in Molise – a Guglionesi, Montecilfone, Riccia e Santa Croce di Magliano – non si limita a fornire accoglienza: accompagna le persone verso autonomia e integrazione, valorizzando la loro storia, la loro cultura e le loro capacità. Qui, la “seconda accoglienza” non è una formalità burocratica, ma un percorso concreto che trasforma l’arrivo in Italia in una vera opportunità di vita.

Il centro ludico Parcolandia, allestito con cura e fantasia all’interno del parco comunale, ha fatto da cornice a questa esperienza. Gonfiabili colorati che si innalzavano verso il cielo, tappeti elastici che accoglievano salti e risate, vasche di palline per i più grandi e zone morbide e sicure per i più piccoli: ogni dettaglio è stato pensato per garantire libertà di movimento e sicurezza, ma soprattutto per permettere ai bambini di essere bambini, senza barriere, senza etichette, solo con il desiderio di giocare insieme. Gli addobbi natalizi hanno creato un’atmosfera incantata, fatta di luci calde, colori vivaci e profumi che ricordano il Natale di casa, ma qui il vero miracolo non era nei decori: era negli sguardi, negli abbracci e nei sorrisi che si intrecciavano tra loro.

Il gioco si è rivelato linguaggio universale. Attraverso attività inclusive e cooperative, guidate da educatori e operatori, i bambini hanno imparato, spesso senza accorgersene, il valore del rispetto reciproco, della collaborazione e dell’ascolto. Ogni risata, ogni salto, ogni piccola vittoria condivisa diventava un tassello nella costruzione di una società futura più aperta, più solidale e più consapevole. In questo spazio di libertà, le differenze culturali non erano ostacoli, ma ricchezze: lingue diverse si mescolavano tra un canto e una corsa, colori e tradizioni si fondevano in un unico grande gioco.

Accanto ai più piccoli, i genitori hanno avuto l’opportunità di vivere un momento altrettanto prezioso. Uno spazio dedicato ha permesso loro di conoscersi, di parlare, di condividere esperienze di vita, difficoltà e speranze. In questi momenti semplici, informali, si costruiscono legami che durano nel tempo, si superano diffidenze e pregiudizi, si crea comunità. Racconti di paesi lontani, di viaggi difficili, di sfide quotidiane si intrecciavano con le storie locali, dando vita a conversazioni autentiche, in cui l’inclusione non era concetto astratto, ma esperienza concreta.

Anche il cibo ha avuto un ruolo simbolico. Il buffet, pensato per rispettare le diverse tradizioni religiose e culturali, è diventato un momento di dialogo e di condivisione. Sapori diversi, piatti unici, gesti di ospitalità: ogni portata raccontava storie di terre lontane, di viaggi, di resilienza. Mangiare insieme non è stato solo nutrirsi, ma condividere un’esperienza comune, imparare a riconoscere e apprezzare le differenze, sentire che la diversità può diventare un valore che arricchisce chi la vive.

Il momento più atteso della giornata è stato naturalmente l’arrivo di Babbo Natale. Non si è trattato solo di un simbolo natalizio, ma di un gesto che ha incarnato l’essenza della festa: nessun bambino escluso, nessuna differenza, solo meraviglia, stupore e sorrisi condivisi. Ogni piccolo partecipante ha ricevuto un dono e una foto ricordo da portare a casa, ma più che il regalo materiale, ciò che rimaneva era la sensazione di essere accolti, visti e inclusi.

Dietro questi gesti, dietro ogni dettaglio dell’organizzazione, c’è un lavoro quotidiano che va ben oltre la festa. Gli operatori del Progetto SAI spiegano che l’integrazione passa attraverso percorsi concreti: dall’acquisizione della lingua italiana alla conoscenza delle regole di convivenza, fino alla valorizzazione delle competenze e delle culture di provenienza dei beneficiari. Non si tratta di imporre un modello unico, ma di creare condizioni che permettano a ciascuno di esprimere la propria identità e di inserirsi attivamente nella comunità.

La domanda di accoglienza, oggi in crescita, proviene da diverse aree del mondo: dall’Africa settentrionale e subsahariana, a Paesi come il Pakistan, attraversando territori segnati da conflitti, povertà o calamità naturali. In questo scenario, iniziative come “Magie di Natale” diventano strategiche: mostrano concretamente che la solidarietà e la convivenza pacifica non sono concetti astratti, ma azioni quotidiane. Ogni bambino che gioca, ogni adulto che si scambia parole e sorrisi, diventa testimone di una società più inclusiva.

Ma ciò che rende davvero speciale questo evento è il senso di comunità che riesce a creare. In un periodo in cui le paure e le divisioni rischiano di prevalere, il pomeriggio trascorso a Parcolandia ricorda una verità semplice e potente: il Natale è più bello quando si vive insieme, senza confini, senza barriere culturali o sociali, riconoscendosi parte della stessa comunità.

“Magie di Natale – Insieme è più bello!” non è solo un evento ludico: è un manifesto di valori, un invito alla partecipazione, una celebrazione della diversità come risorsa e dell’inclusione come pratica quotidiana. È un momento in cui le politiche di accoglienza si traducono in gesti concreti, in cui la festa diventa esperienza comunitaria, in cui ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni piccolo dono diventa testimonianza di un mondo più umano.

Il Progetto SAI di Termoli conferma così il suo ruolo di ponte tra persone, culture e territori. Il Natale diventa allora simbolo di dignità, diritti, rispetto e convivenza pacifica. Ogni anno, in questo appuntamento, si rinnova la possibilità di guardare oltre le differenze e di riconoscere il valore di ciascuno, costruendo legami e comunità solide.

E così, tra risate di bambini, racconti di genitori, sapori di terre lontane e la magia di Babbo Natale, si realizza ciò che davvero rende speciale questa festa: la consapevolezza che stare insieme, condividere, ascoltare e accogliere, è la vera essenza del Natale. In fondo, la magia non è nelle luci, non è nei regali: è nella possibilità di sentirsi parte di un “noi” che supera ogni barriera e che crea ponti tra culture, storie e generazioni.

“Magie di Natale – Insieme è più bello!” è dunque una lezione viva e tangibile: ci ricorda che il Natale non è solo una data sul calendario, ma un tempo da vivere con cuore aperto, occhi attenti e mani pronte a costruire una comunità più inclusiva e accogliente. Qui, a Termoli, il Natale diventa più grande, più luminoso e più vero, perché è condiviso, partecipato e sentito come esperienza di vita comune.

Emanuele Bracone