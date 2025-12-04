Maltempo in Molise: allerta gialla fino a venerdì

TERMOLI. Il Molise affronta giovedì 4 dicembre una giornata di maltempo. È in vigore un allarme giallo per temporali, che interessa soprattutto le zone interne e costiere. Le autorità invitano cittadini e turisti a prestare attenzione negli spostamenti e a seguire aggiornamenti in tempo reale.

Le precipitazioni continueranno anche venerdì, con piogge intermittenti e locali rovesci. Nonostante l’inizio instabile, le previsioni indicano un miglioramento a partire da sabato 6 dicembre, in vista del Ponte dell’Immacolata. Cieli generalmente poco nuvolosi e temperature miti dovrebbero rendere il weekend più adatto a spostamenti, passeggiate e visite ai borghi molisani.

In sintesi, i primi giorni del ponte saranno segnati dal maltempo, ma il weekend promette tregua, offrendo condizioni migliori per chi vuole approfittare dei giorni festivi per escursioni e momenti all’aperto.

AZ