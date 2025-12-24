Manovre di rimorchio per la Maersk Adriatic al largo di Termoli

TERMOLI. Dal 27 al 31 dicembre 2025, la nave M/c Maersk Adriatic sarà assistita nelle operazioni di ormeggio e disormeggio al campo di coltivazione idrocarburi “Rospo Mare”, situato a circa 12 miglia NNW dal porto di Termoli. Le operazioni saranno eseguite dal rimorchiatore “Eduardo Morace”, dotato di tutti i sistemi di sicurezza e attrezzature necessarie per garantire manovre sicure, incluso il supporto in caso di emergenze e incendi.

L’autorizzazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Termoli, disciplina anche le condizioni di sicurezza, sospensione delle operazioni in caso di maltempo e responsabilità degli operatori. Le manovre interesseranno il tratto di mare adiacente il porto di Termoli e coinvolgeranno l’avvicinamento, l’ormeggio e il disormeggio della nave ai terminali petroliferi e ai depositi galleggianti della zona.

Le autorità marittime ricordano che il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatorio e che eventuali violazioni saranno perseguite civilmente e penalmente. L’ordinanza completa è disponibile sul sito ufficiale della Guardia Costiera.

