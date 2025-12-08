Marinucci Yachting Club in Buone Imprese: «Progetto che rafforza tutti gli operatori del territorio»

TERMOLI. Senza sosta le adesioni al progetto Buone Imprese, che sta riscuotendo sempre più attenzione e interesse sul territorio, anche grazie alle testimonianze dirette dei protagonisti che l’hanno ‘sposato’, come la Marinucci Yachting Club.

«Aderire a Buone Imprese significa fare dell’impresa un bene comune, un organismo vivo che cresce con il lavoro, si nutre di relazioni, e restituisce dignità e futuro al territorio. È la scelta di non limitarsi a “fare business”, ma di incarnare un modello di sviluppo etico, inclusivo e generativo. Noi lavoriamo sul mare e come in un equipaggio ogni membro conta anche sulle qualità degli altri, e come in una flotta ogni nave si coordina con le altre, il progetto delle Buone Imprese sarà un punto di maggior forza per tutti gli operatori del territorio».

Se sei un imprenditore titolare o socio di una “Buona Impresa” e vuoi conoscere meglio il nostro progetto, leggi la pagina che trovi cliccando su Richiedi Informazioni.

E se ti interessa il contatto con un nostro responsabile riempi il form che trovi nella pagina.