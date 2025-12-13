Marone, Popolari per l’Italia, ancora Forza Italia e Cesa: prosegue l’ondata di solidarietà pro Roberti

TERMOLI. Il Coordinamento provinciale di Campobasso di Forza Italia esprime piena solidarietà e vicinanza umana e politica, al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e alla sua famiglia, in relazione alle notizie apparse sulla stampa circa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura per fatti risalenti a un periodo antecedente alla sua elezione alla guida della Regione.

«Forza Italia ribadisce con fermezza la propria stima per il presidente Roberti, e richiama con forza il rispetto di un principio cardine dello Stato di diritto: la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. In tal senso, auspichiamo che il confronto pubblico rimanga nei binari della correttezza e della responsabilità, evitando derive di carattere mediatico che rischiano di compromettere serenità e chiarezza nell’accertamento dei fatti. Il nostro movimento ha sempre fondato la propria azione sui valori della legalità, della trasparenza e del rispetto delle istituzioni, principi imprescindibili per chiunque ricopra ruoli di governo e di rappresentanza pubblica.

Confidiamo pertanto nel lavoro rigoroso della magistratura, chiamata a fare piena luce sulla vicenda nell’interesse della verità e della giustizia. Siamo certi che il presidente Roberti potrà continuare a svolgere con determinazione e senso di responsabilità il mandato ricevuto dai cittadini, proseguendo l’azione amministrativa avviata per lo sviluppo e il benessere del Molise. In una fase complessa come quella attuale, la nostra regione ha bisogno di stabilità, equilibrio e di una guida autorevole, capace di guardare al futuro con concretezza e visione».

L’assessore regionale alle Infrastrutture Michele Marone esprime pieno sostegno e solidarietà al presidente della Regione Molise Francesco Roberti all’indomani delle ultime indiscrezioni sul procedimento giudiziario che lo vede coinvolto: «A Francesco Roberti ribadisco la più sincera solidarietà e il massimo sostegno. Il suo costante impegno, la sua serietà e il senso di responsabilità con cui svolge il proprio ruolo istituzionale continueranno quotidianamente come sempre ed a testa alta. Un momento che richiede unità, equilibrio e pieno rispetto della giustizia alla quale si dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Ribadisco la fiducia nell’operato del presidente Roberti, che conosco da anni proprio per il suo impegno e l’abnegazione nel modo di fare politica in favore dei molisani e di chiunque abbia bisogno. E sono certo che proseguirà il lavoro intrapreso nella massima trasparenza. Resto fiducioso del suo operato prima come sindaco e presidente della Provincia e adesso come presidente della Regione Molise. Avanti a testa alta!»

I Popolari per l’Italia, nei quadri dirigenti nazionali e locali e il Centro Studi Diritti e Libertà Molise esprimono solidarietà e vicinanza morale al Presidente Francesco Roberti. «Sosteniamo il presidente e la sua famiglia in questo momento delicato, dopo aver appreso da notizie di stampa della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura inquirente per una vicenda che riguarda il periodo precedente alla sua elezione a presidente della Regione. Siamo convinti dell’estraneità di Roberti ai fatti che gli vengono imputati. A salvaguardia del principio di presunzione di innocenza l’auspicio è che non si assista a processi mediatici che non portano ad alcun accertamento della verità. Sosteniamo fermamente i principi della totale legalità e trasparenza come valori essenziali per un buon amministratore, una guida, un leader in qualsiasi ente o amministrazione pubblica. Confidiamo quindi che la magistratura possa fare piena luce sulla vicenda, con il suo lavoro essenziale e delicato, a garanzia del pieno rispetto della legalità e del sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Siamo fiduciosi che il Presidente Roberti potrà proseguire l’azione politica intrapresa e continuare a svolgere il suo ruolo in funzione del benessere di tutta la comunità molisana. Il Molise ha bisogno di una guida solida e sicura».

A intervenire, il deputato Lorenzo Cesa: «Desidero esprimere la mia sincera solidarietà al Presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti. In uno Stato di diritto la presunzione di innocenza non è un principio astratto, ma una garanzia, che deve valere per tutti. Sono certo che il presidente Roberti saprà affrontare anche questo momento con equilibrio e senso delle istituzioni, chiarendo ogni aspetto nelle sedi opportune. Colpisce e lascia amarezza il fatto che notizie di tale delicatezza vengano apprese prima dai mezzi di informazione che dai diretti interessati. Un’esposizione mediatica spesso aspra, talvolta carica di toni aggressivi, non aiuta a vivere questi momenti con la giusta serenità. In situazioni così sensibili sarebbe auspicabile maggiore attenzione e rispetto per le persone, oltre che per le regole, affinché la giustizia possa fare il suo corso, senza trasformarsi in un processo mediatico e social».

