Messaggi di solidarietà a Roberti da Lancellotta e da Forza Italia Giovani

TERMOLI. Arriva anche dalla deputata di Fdi Elisabetta Lancellotta la solidarietà al presidente Roberti: «Esprimo la mia piena fiducia nel Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e nel suo operato, svolto con impegno, responsabilità e senso del dovere tanto nel ruolo di sindaco tanto in quello di presidente della Giunta Regionale.

Siamo stati, siamo e saremo sempre garantisti con tutti, non a giorni alterni e in base alle appartenenze politiche. Voglio sottolineare che, al momento, si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio e le cronache ci raccontano spesso di indagini che poi non portano a nulla, sfociando in archiviazioni e proscioglimenti. Sulla base di ciò, credo sia utile respingere tentativi di sterile speculazione politica e richiamare tutti ad un senso di prudenza.

Nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura e auspico che l’azione giudiziaria possa contribuire a fare definitiva chiarezza sulla vicenda».



Inoltre, il Coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Molise esprime la più sincera vicinanza e solidarietà. Proprio perché nutriamo piena fiducia nell’operato della Magistratura, siamo fermamente convinti che il Presidente avrà modo di chiarire ogni aspetto della vicenda e che emergerà presto la sua totale estraneità ai fatti contestati. Conosciamo il percorso politico e amministrativo di Francesco Roberti: un uomo che, nel corso degli anni — da sindaco di Termoli a presidente della Provincia, fino alla guida della Regione — ha sempre agito con trasparenza, onestà e determinazione, mettendo al primo posto l’interesse della comunità e del territorio.

In questo momento delicato, ci uniamo con convinzione alle numerose attestazioni di stima giunte dagli altri esponenti politici. Rinnoviamo dunque il nostro pieno sostegno a Francesco Roberti, incoraggiandolo a proseguire il suo lavoro con la serenità di chi ha la coscienza pulita, certi che la verità saprà farsi strada.

