Mobilità ferroviaria: UilT incontra la Lancellotta

CAMPOBASSO. Si è tenuto due giorni fa un incontro istituzionale particolarmente costruttivo tra il coordinatore Regionale della Uil Trasporti Molise, Stefano Marinelli, e l’onorevole Elisabetta Lancellotta, durante il quale sono state affrontate con chiarezza e determinazione le criticità che continuano a penalizzare la mobilità ferroviaria da e verso il Molise.

Una situazione ormai insostenibile per migliaia di pendolari, studenti, lavoratori e turisti, costretti quotidianamente a fare i conti con disservizi, ritardi e un isolamento infrastrutturale che frena lo sviluppo del territorio.

Marinelli ha illustrato nel dettaglio le proposte elaborate dalla Uil Trasporti Molise per colmare l’attuale inadeguatezza dell’offerta ferroviaria e garantire un diritto alla mobilità finalmente all’altezza delle esigenze della comunità molisana. Tra le priorità presentate all’onorevole Lancellotta figurano il potenziamento immediato dei servizi di autobus sostitutivi sulle tratte Molise–Roma e Roma–Molise, indispensabile per assicurare continuità, affidabilità e sicurezza negli spostamenti, e l’attivazione di collegamenti stabili con le stazioni dell’alta velocità di Benevento e Afragola, così da migliorare l’accesso alla rete AV, ridurre sensibilmente i tempi di viaggio e favorire l’integrazione del Molise con i flussi turistici e lavorativi del versante tirrenico.

L’onorevole Lancellotta ha ascoltato con attenzione le argomentazioni del sindacato, riconoscendo la piena fondatezza delle problematiche esposte e accogliendo favorevolmente le proposte avanzate. Si è inoltre impegnata formalmente a sostenere le istanze nelle sedi istituzionali competenti, promuovendo le soluzioni necessarie per superare l’attuale fase di stallo.

La Uil Trasporti Molise esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro e confida nell’impegno dell’Onorevole Lancellotta affinché le azioni prospettate trovino rapida e concreta attuazione, restituendo al Molise una mobilità moderna, efficiente e dignitosa.

EB