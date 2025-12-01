Montecilfone lancia Fari, progetto innovativo per famiglie e minori

MONTECILFONE. Venerdì 28 novembre, alle ore 18, presso la sede comunale, è stato presentato ufficialmente il progetto FA.RI. – Risorse per la Famiglia, selezionato nell’ambito dell’Avviso nazionale Educare in Comune e dedicato al contrasto della povertà educativa e alla promozione del benessere dei minori.

L’iniziativa, finanziata con un contributo di 71.980,20 euro e della durata di dodici mesi, nasce con l’obiettivo di rafforzare la comunità educante attraverso interventi innovativi rivolti a bambini, adolescenti e famiglie, con particolare attenzione ai nuclei più fragili.

Promosso dal Comune di Montecilfone in partenariato con la Cooperativa Sociale Kairos, il progetto si articola in azioni concrete e di forte impatto:

Attivazione di un servizio multidisciplinare di supporto psicologico, educativo e sociale per minori e famiglie;

di supporto psicologico, educativo e sociale per minori e famiglie; Laboratori tematici su ambiente, alimentazione, competenze digitali, attività motorie e conoscenza del territorio;

e conoscenza del territorio; Interventi di prevenzione nei primi mille giorni di vita del bambino;

del bambino; Programmi di sostegno alla genitorialità , home visiting , attività scolastiche ed extrascolastiche;

, , attività scolastiche ed extrascolastiche; Iniziative di empowerment comunitario come le Group Conference, pensate per rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie, servizi territoriali e Terzo Settore.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco e gli amministratori comunali, insieme alle psicologhe della Kairos Desiree Mancinone e Giuliana Conticelli, e all’ideatore del progetto, lo psicologo Nicola Malorni, presidente della cooperativa sociale.

Tutti hanno sottolineato la portata innovativa di FA.RI., concepito per offrire un modello di welfare territoriale integrato, capace di prevenire il disagio, sostenere i percorsi di crescita e promuovere una partecipazione attiva dei cittadini.

Con FA.RI., Montecilfone si dota di uno strumento concreto e lungimirante per rispondere ai bisogni educativi del territorio e per investire sui diritti e sul futuro delle nuove generazioni, trasformando la comunità in protagonista di un percorso condiviso di inclusione e sviluppo.