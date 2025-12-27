Montenero chiude l’anno con 2 nuovi finanziamenti: area camper e abbattimento barriere architettoniche

MONTENERO DI BISACCIA. L’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia archivia il 2025 con due risultati amministrativi di peso, che rafforzano la programmazione locale su turismo, accessibilità e servizi scolastici. Due finanziamenti distinti, provenienti da altrettanti ministeri, sono stati ufficialmente assegnati al Comune nelle ultime settimane dell’anno, confermando la capacità dell’ente di intercettare risorse nazionali e trasformarle in interventi concreti.

Il primo riguarda la realizzazione dell’area camper alla Madonna di Bisaccia: 108.000 euro stanziati dal Ministero del Turismo, che con il decreto n. 267955 del 28 novembre 2025 ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse. L’intervento rientra nella strategia di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e religioso del territorio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta ricettiva e intercettare un segmento turistico in costante crescita.

Il secondo finanziamento, pari a 120.000 euro, arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con il D.D.G. del 5 dicembre 2025 n. 1093 è stata infatti approvata la graduatoria che include il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella Scuola Secondaria di Primo Grado «Argentieri» di via Valentina. Un intervento atteso, che punta a migliorare l’accessibilità degli spazi scolastici e a garantire condizioni più adeguate per studenti e personale.

A comunicarlo pubblicamente è stata la sindaca Simona Contucci, che sui social ha rivendicato il risultato come parte di un percorso amministrativo orientato alla progettazione e alla ricerca costante di risorse esterne.

Due finanziamenti diversi, un’unica direzione: rafforzare infrastrutture e servizi essenziali, con un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla capacità del territorio di attrarre, accogliere e includere.

EB