Montenero di Bisaccia, il 2025 tra progetti e risultati

MONTENERO DI BISACCIA. Come ormai da consuetudine, il sindaco Simona Contucci, insieme alla Giunta e al gruppo di maggioranza “Montenero Coraggiosa”, ha voluto ripercorrere l’attività amministrativa svolta nel 2025, evidenziando interventi, finanziamenti e risultati conseguiti a beneficio della comunità.

«Come da consuetudine in questi ultimi 5 anni, voglio ripercorrere con voi, a grandi linee, insieme con la Giunta e con il gruppo di maggioranza “Montenero Coraggiosa”, il lavoro che abbiamo portato avanti in questo 2025, per dare a Montenero di Bisaccia le risposte che abbiamo immaginato fossero le più utili per il bene di tutti», ha dichiarato il sindaco Contucci.

Inclusione sociale, solidarietà e servizi alla persona

Tra i progetti più significativi realizzati quest’anno, il Comune ha portato avanti Spiaggia Abile, un’iniziativa per rendere le spiagge accessibili a persone con disabilità, anziani e donne in gravidanza, con corsi di formazione per operatori turistici e Disability Manager. «Un grande, anzi enorme risultato», ha sottolineato Contucci, ricordando anche il gioco inclusivo alla Marina di Montenero e il finanziamento ottenuto per l’annualità successiva, pari a circa 1 milione di euro.

Tra le altre iniziative di inclusione, il Comune ha promosso “Un giorno alla pari – Open Day di Calcio Balilla Paralimpico”, con il coinvolgimento di diverse istituzioni e federazioni sportive. Contucci ha ricordato che, a seguito del successo dell’evento, Montenero ospiterà la Coppa Italia FPICB 2026 e la Supercoppa FPICB 2026.

Il progetto “Vicin a Vù” ha proseguito il sostegno agli anziani e alle persone con disabilità, con un modello di assistenza integrato apprezzato anche dal Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. Contucci ha evidenziato anche iniziative legate a Natale, Epifania e Pasqua, promosse in collaborazione con centri commerciali locali, e il progetto Rampe in Lego per sensibilizzare sui temi delle barriere architettoniche.

Lavori pubblici, infrastrutture e tutela del territorio

Il sindaco ha elencato i principali interventi infrastrutturali realizzati, tra cui:

rifacimento della strada interpoderale Querce Marine ;

; eliminazione barriere architettoniche presso la scuola secondaria di via Valentina;

realizzazione di aree attrezzate di sosta turistica e nuovi cestini per la raccolta differenziata;

manutenzione straordinaria di cimitero, stadio, palazzetto dello sport e campi da tennis;

avvio lavori per l’ex terminal trasformato in asilo nido;

interventi sulla condotta idrica comunale per ridurre le rotture e migliorare l’efficienza.

Per la Marina di Montenero di Bisaccia e C.da Montebello, l’amministrazione ha realizzato interventi di efficientamento della pubblica illuminazione, ottenuto fondi per il contrasto all’erosione costiera e proceduto con la progettazione della Ciclovia Adriatica PNRR, comprendente la costruzione di due nuovi ponti.

Turismo, promozione del territorio e sport

Montenero di Bisaccia si conferma località attrattiva: nel 2023 ha registrato 10.420 arrivi e 102.684 presenze turistiche, posizionandosi come secondo comune turistico della regione dopo Termoli. Il Comune ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT) presentando Spiaggia Abile e il presepe vivente, e ha promosso il nuovo brand turistico “Visit Montenero”, ottenendo grande visibilità sui social e sulle reti Rai.

Tra gli eventi realizzati spiccano Calici in Bisaccia, il Presepe Vivente, il 2° Raduno Regionale dei Bersaglieri e la Bau Beach, dedicata agli amici a quattro zampe, oltre all’iniziativa di educazione ambientale “La Biodiversità Costiera della Marina di Montenero di Bisaccia”.

Efficientamento digitale degli uffici comunali

Il Comune ha aggiornato hardware e software per i dipendenti, installato gruppi di continuità, firewall e sistemi di backup in cloud, migliorando la sicurezza e l’efficienza del lavoro interno.

Conclusioni

«Montenero di Bisaccia ha dimostrato di saper guardare avanti senza smarrire la propria identità», ha concluso Contucci. «Ogni progetto, ogni intervento, ogni scelta amministrativa hanno avuto come orizzonte il bene comune, la dignità di ciascuno e la costruzione di opportunità concrete. Continuiamo con coraggio, senso di appartenenza e orgoglio a costruire una Montenero sempre migliore. Il cammino è tracciato, ma il meglio deve ancora venire. A tutti i cittadini va ancora una volta il nostro ringraziamento più sincero, per la fiducia, per il confronto – anche critico – e per l’amore dimostrato verso questo paese. Continuiamo con coraggio, senso di appartenenza e orgoglio a costruire una Montenero sempre migliore. Il cammino è tracciato, ma il meglio, come si dice, deve ancora venire. A presto e auguri a tutti!».