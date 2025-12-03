Musica e salute insieme: Asrem e Conservatorio firmano un accordo innovativo

CAMPOBASSO. Un nuovo accordo strategico unisce il mondo della salute e quello della musica: è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra l’Asrem e il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. L’obiettivo è sfruttare il potere della musica come strumento per il benessere psicofisico e come mezzo per diffondere messaggi di cultura sanitaria e prevenzione.

L’intesa, sottoscritta dal direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, e dalla presidente del Conservatorio, Rita D’Addona, insieme al direttore Ferdinando Muttillo, riconosce la musica non solo come arte di alta formazione, ma anche come potente veicolo per migliorare la qualità della vita e promuovere comportamenti salutari.

Il Protocollo definisce un percorso di cooperazione biennale, basato su tre punti principali:

Identità sonora : il Conservatorio realizzerà sigle e brani musicali inediti, che l’ASReM utilizzerà nelle campagne di comunicazione istituzionale e sanitaria.

: il Conservatorio realizzerà sigle e brani musicali inediti, che l’ASReM utilizzerà nelle campagne di comunicazione istituzionale e sanitaria. Musica per la prevenzione : trasformare la musica in uno strumento di divulgazione dei messaggi di salute e prevenzione rivolti ai cittadini.

: trasformare la musica in uno strumento di divulgazione dei messaggi di salute e prevenzione rivolti ai cittadini. Eventi benefici: organizzare concerti e iniziative congiunte per sostenere le attività dell’ASReM, coinvolgendo docenti e studenti del Conservatorio.

L’accordo non prevede impegni economici: il Conservatorio fornirà supporto artistico e musicale, mentre l’ASReM garantirà l’uso del materiale esclusivamente per finalità istituzionali, riconoscendo sempre il Conservatorio come autore e promuovendo la sua visibilità durante gli eventi.

La collaborazione ha già prodotto i suoi primi frutti: il Conservatorio ha realizzato una sigla esclusiva per l’ASReM, che sarà presto diffusa dall’Azienda.

«Questa sigla diventa un messaggio di comunicazione e di integrazione, un segno di sinergia e gratificazione psicologica che solo la musica sa creare», ha spiegato il Direttore Generale Giovanni Di Santo.

«Si tratta di un’intesa insolita», ha aggiunto la professoressa Rita D’Addona. «La comunicazione musicale si integra con le realtà istituzionali del territorio, creando dialogo e nuove opportunità. Presto apriremo uno sportello di ascolto psicologico per i nostri studenti, rafforzando ulteriormente il legame con l’ASReM. Grazie al Direttore Di Santo per averci dato l’opportunità di aprire la realtà musicale a tutti».