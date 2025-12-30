Nasce il nono settore con Antonio Russo dirigente, confermato coordinatore del nuovo Ambito sociale

TERMOLI. Inizia oggi il nuovo mandato da dirigente del Comune e per gli effetti della riforma coordinatore del nuovo ambito sociale del Basso Molise di Antonio Russo, che così anche in questa fase di riorganizzazione della programmazione socio-assistenziale mette a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni.

Con il Decreto Sindacale n. 82 del 30 dicembre 2025 il Comune di Termoli compie un passaggio decisivo nella costruzione della nuova governance sociale del Basso Molise, formalizzando la nomina dell’avvocato Antonio Russo a Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale Basso Molise e affidandogli contestualmente la direzione del Settore IX “Programmazione e Gestione dei Servizi sociali e dei Servizi socio‑sanitari intercomunali”.

Il decreto, firmato dal sindaco Nico Balice, non è un atto isolato ma l’esito di un percorso articolato che parte dal Piano Sociale Regionale 2025/2027 e dal Piano Regionale di Contrasto alla Povertà, documenti che hanno ridisegnato l’architettura degli ATS molisani suddividendoli in Alto, Medio e Basso Molise e attribuendo a Termoli, in quanto Comune più popoloso, il ruolo di ente capofila. Le deliberazioni del Comitato d’Ambito dei Sindaci del 21 novembre 2025 hanno confermato questa centralità, demandando proprio a Termoli l’individuazione e la contrattualizzazione del Coordinatore d’Ambito.

Da qui la procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. 2993 del 16 dicembre 2025, basata sull’interpello degli idonei inseriti nell’elenco regionale approvato con Determinazione n. 252/2025. Il 22 dicembre, nel colloquio motivazionale svolto dal sindaco con la presenza del Segretario Generale, emerge la scelta dell’avvocato Russo, formalizzata nel verbale e ora recepita nel decreto.

L’incarico viene conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, con durata triennale prorogabile in caso di proroga del Piano Sociale Regionale, e comporta la collocazione in aspettativa del dipendente come previsto dalla normativa.

Al nuovo dirigente spettano tutte le competenze proprie della direzione del settore, con pieni poteri gestionali, amministrativi, finanziari e organizzativi, oltre alla responsabilità di attuare gli obiettivi dell’Ambito e garantire il coordinamento intercomunale dei servizi sociali.

A Russo viene inoltre attribuita la delega al trattamento dei dati personali nell’ambito delle competenze del settore, con obbligo di garantire l’adeguamento al GDPR e di assicurare la piena trasparenza dei dati pubblicati, come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il decreto segna così l’avvio operativo della nuova architettura del welfare territoriale: Termoli assume pienamente il ruolo di regia dell’Ambito, il Settore IX diventa il motore della programmazione sociale intercomunale e la figura del Coordinatore d’Ambito si colloca al centro di un sistema che dovrà tenere insieme Comuni, servizi, risorse e strategie.

La nomina di Antonio Russo rappresenta quindi non solo un passaggio amministrativo, ma l’apertura di una fase in cui la governance sociale del Basso Molise entra finalmente nella sua dimensione attuativa, con un dirigente chiamato a trasformare norme, piani e deliberazioni in azioni concrete per il territorio.

Emanuele Bracone