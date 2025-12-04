Nell’anniversario della morte del capitano Ardò in mare la nave che aveva voluto: “Papà Ernesto”

TERMOLI. A un anno esatto dalla scomparsa di Ernesto Ardò, il mare di Termoli accoglie il motopeschereccio che porta il suo nome: «Papà Ernesto». È una barca in acciaio di 20 metri, pensata e voluta proprio da lui, vecchio lupo di mare. Ernesto non ha fatto in tempo a vederne il completamento, ma ogni saldatura, ogni dettaglio costruttivo porta la sua impronta: ingegno, esperienza, amore per la flotta termolese. In un momento di crisi per il settore, questa nuova unità rappresenta un segnale forte di ricambio generazionale e di continuità, un ponte tra la tradizione e il futuro.

Il varo della «Papà Ernesto» non è solo un evento tecnico, ma un atto d’amore e riconoscenza. La sua famiglia — la moglie Antonietta, i figli Pinuccia, Stefania, Maria e Paolo — ha portato a termine il sogno che Ernesto inseguiva con tenacia. Lo ha fatto con la stessa dedizione che, quest’estate, li ha visti protagonisti della processione di San Basso, portando il Santo in mare come gesto di fede e memoria. E oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18, nella Chiesa Gesù Crocifisso, si celebra la Santa Messa di suffragio nel primo anniversario della sua morte. «Vogliamo ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi. Vogliamo pensare che ancora ci ascolti, che come allora sorridi» — recita il manifesto di suffragio.

«Papà Ernesto» si aggiunge alla flotta di Termoli come simbolo di resilienza e gratitudine. È la barca di chi ha insegnato a navigare con dignità, di chi ha lasciato ai suoi figli non solo un mestiere, ma una rotta da seguire. E oggi, mentre il porto si stringe attorno alla sua memoria, la comunità riconosce il valore di chi ha saputo costruire, amare e trasmettere. Ernesto Ardò non è solo ricordato: è ancora presente, nel ferro della sua barca, nel cuore della sua famiglia, nel mare che continua a chiamarlo per nome.

L’associazione Armatori Pesca di Termoli plaude a questo nuovo ingresso nella flottiglia e ricorda con affetto e rispetto la figura del capitano Ernesto Ardò.

Emanuele Bracone