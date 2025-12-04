Non farti ingannare dalle nuvole: c’è la Superluna del Secolo che non rivedremo fino al 2042!

TERMOLI. Mancano poche ore. Oggi, 4 dicembre, si prepara a sorgere la Luna Piena, ma non si tratta di un evento ordinario: è l’attesa Superluna Fredda. Questa è l’ultima della trilogia annuale e si appresta a chiudere l’anno con un vero colpo di scena astronomico.

L’attesa è febbrile perché questa notte il nostro satellite apparirà più grande, più luminoso e più alto nel cielo rispetto al normale.

Un effetto reso possibile da una combinazione quasi irripetibile, infatti, la fase di Luna Piena coincide con il perigeo, il momento in cui la Luna si trova alla minima distanza dalla Terra, e con il rarissimo “Lunar Standstill”, l’arresto lunare maggiore che avviene solo ogni 18,6 anni.

Questo allineamento amplifica la traiettoria lunare, spingendola più in alto sull’orizzonte e rendendo la sua presenza nel cielo ancora più imponente. È un mix che non si ripeterà con questa precisione prima del 2042.

Anche se le nuvole potrebbero disturbare la visuale lungo la costa molisana, la magia resta intatta.

Gli esperti consigliano di volgere lo sguardo verso est al momento del sorgere: lì, la Luna apparirà più grande del solito per un naturale effetto ottico, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

Un appuntamento prezioso, dunque, che chi ama osservare il cielo non potrà rivedere per quasi vent’anni. E per tutti gli altri, anche solo un attimo di attenzione potrebbe trasformarsi in un ricordo incancellabile.

Perché, al di là delle nuvole e delle condizioni meteo, notti come questa ci ricordano quanto sia potente e misterioso ciò che brilla oltre il nostro sguardo quotidiano.

Questa Superluna è un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi sorprendere dal cielo, anche solo per qualche istante.

Eliana Ronzullo