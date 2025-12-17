Nuove aree svago aperte in città: fitness, giochi e spazi per il tempo libero nelle periferie

TERMOLI. Sono ufficialmente aperte le nuove aree svago realizzate in diversi quartieri della città grazie ai Fondi Pinqua (Piani Integrati Qualità Urbana) messi a disposizione dalla Regione. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele, spiegando che, completati i collaudi e rimosse le recinzioni, gli spazi sono ora pienamente fruibili dalla cittadinanza.

Le nuove installazioni, pensate per rafforzare socialità, sport e gioco all’aria aperta soprattutto nelle zone periferiche, sono distribuite in più punti del territorio urbano:

Via Catania – nuova area giochi e area fitness

Via degli Aceri – nuova area giochi

Via delle Magnolie – nuova area fitness

Via Padova – nuova area giochi e area cani

Via degli Abeti – ampliamento area giochi e area fitness

Via dei Pruni – area cani

Via delle Orchidee – area cani

Via della Vela – area cani



Le aree fitness presentano elementi progettuali distintivi: strutture in metallo pensate per sedersi e leggere, giochi moderni dotati di tappetini antiscivolo, attrezzature sportive adatte sia ad atleti esperti sia a chi si avvicina per la prima volta all’attività fisica.

All’appello mancano ancora i box per le biciclette elettriche, che verranno installati nelle prossime settimane in via delle Magnolie, via degli Abeti e via Maratona, completando così il quadro degli interventi previsti.

Il progetto complessivo, coordinato dalla Regione, segue una linea chiara: dotare i quartieri – in particolare quelli più decentrati – di infrastrutture moderne e inclusive, capaci di favorire incontro, benessere e qualità della vita attraverso spazi pubblici rinnovati e accessibili.

