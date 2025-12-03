«Ogni persona conta: l’inclusione deve essere concreta»

TERMOLI. La Giornata Mondiale della Disabilità ci invita a riflettere profondamente sulle sfide quotidiane che affrontano le persone con disabilità e le loro famiglie, soprattutto in contesti come il nostro Molise, dove risorse socio-sanitarie e servizi di supporto spesso faticano a essere adeguati e facilmente accessibili.

È un momento per riconoscere non solo le difficoltà, ma anche la straordinaria forza, dignità e capacità di resistenza di queste persone, che nonostante le avversità contribuiscono con coraggio e determinazione alla vita delle nostre comunità.

In territori piccoli e sparsi come il nostro, è fondamentale che la società e le istituzioni si impegnino con maggiore consapevolezza e concretezza per abbattere barriere, valorizzare l’inclusione e garantire servizi equi e vicini, perché ogni persona possa vivere una vita piena e dignitosa.

Alla luce di ciò, il nostro pensiero va a tutte le famiglie che quotidianamente lottano con amore e pazienza, ricordandoci che la solidarietà e l’attenzione verso i più fragili rappresentano il cuore di una comunità davvero civile e coesa.

Negli ultimi anni, la Regione Molise ha compiuto passi significativi verso una maggiore attenzione alle persone con disabilità e alle loro famiglie, individuando e realizzando interventi che hanno già prodotto alcuni risultati concreti e soddisfacenti.

Sono stati approvati avvisi pubblici per il sostegno di progetti locali, finanziati interventi sul turismo accessibile, potenziati servizi di vita indipendente e realizzati spazi-gioco dedicati ai minori con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e migliorare la qualità della vita.

Inoltre, la riforma sulla disabilità e la programmazione socio-sanitaria regionale prevedono una rete integrata di servizi e la creazione di Case della Comunità, con l’obiettivo di offrire risposte più vicine e personalizzate alle esigenze delle famiglie.

Questi segnali positivi devono essere di stimolo a proseguire con determinazione su questa strada, consolidando le buone pratiche e avviando nuove iniziative che sappiano rispondere alle sfide di territori piccoli e a bassa densità abitativa, dove la vicinanza e la personalizzazione dei servizi sono ancora più cruciali.

La collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e associazioni di volontariato si conferma essenziale per garantire che nessuno resti indietro e che ogni persona possa esprimere il proprio potenziale in una comunità davvero accogliente e solidale.

Il Comitato rinnova oggi, come sempre, la sua attenzione e vicinanza verso le persone con disabilità e le loro famiglie, riconoscendo con gratitudine l’impegno degli Enti pubblici e privati, delle Associazioni di categoria, dei volontari e di tutti i cittadini che con dedizione operano in ogni modo a favore dell’inclusione e del benessere delle persone con disabilità.

Nicola Felice, presidente Comitato San Timoteo