Olio Evo: espressione autentica di territorio, cultura, sostenibilità e salute

TERMOLI. Si sono conclusi a Termoli gli Stati Generali dell’Olio Extravergine d’Oliva di Alta Qualità, organizzati nell’ambito del progetto europeo Interreg Hevon, all’interno dell’istituto alberghiero Federico di Svevia.

L’iniziativa ha visto protagonisti produttori, frantoiani, ristoratori, associazioni professionali e istituzioni locali, uniti dall’obiettivo di rafforzare la distintività dell’olio Evo molisano e generare valore lungo tutta la filiera.

L’appuntamento ha rappresentato un momento cruciale di dialogo e co-progettazione, volto a superare la frammentazione e a costruire una visione strategica comune per il settore olivicolo del Sud Adriatico. Al centro del confronto, il posizionamento dell’olio Evo di qualità non solo come prodotto agricolo, ma come espressione autentica di territorio, cultura, sostenibilità e salute.

Nicola Malorni, presidente di Kairos e partner locale del progetto, ha sottolineato:

«Le discussioni hanno confermato che il nostro olio Evo possiede tutte le qualità per competere a livello internazionale. Ora è necessario un linguaggio condiviso e strumenti comuni per rendere questo valore visibile e riconoscibile ai consumatori e ai mercati.

Gli esiti operativi di questo incontro saranno armonizzati con quelli di analoghe iniziative in programma nelle prossime settimane in Puglia, Albania e Montenegro, con l’obiettivo di costruire un progetto unitario fondato su geografie e valori comuni del Sud Adriatico».

La conclusione degli Stati Generali segna l’avvio di una fase più coordinata e resiliente per il comparto olivicolo molisano. Attraverso Hevon, gli attori locali rafforzano la cooperazione e tracciano un percorso condiviso verso una maggiore riconoscibilità, sostenibilità di lungo periodo e apertura internazionale.

Hevon – Oli Extravergini Unici. Una rete. Un futuro condiviso.

Emanuele Bracone