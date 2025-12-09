Oltre 15mila visitatori nelle prime tre date delle Luminarie

LARINO. Un ritorno in grande stile quello delle Luminarie, che lo scorso 6 dicembre hanno riacceso il borgo frentano e, insieme, anche l’entusiasmo per una manifestazione che ha superato i confini regionali, piazzandosi di diritto tra le più belle d’Italia.

E l’inaugurazione, quest’anno, ha regalato un’emozione in più, visto il buio dello scorso Natale, riaccendendo sorrisi ed entusiasmo. Carabinieri a cavallo, autorità locali, regionali, lacrime di gioia e le manine di una bimba ad azionare il congegno che ha fatto “esplodere” luci, musica e colori, in un suggestivo scenario in cui i fuochi d’artificio hanno segnato l’inizio di una lunga e luminosa avventura natalizia.

Così, il centro storico si è rivestito di rinnovata magia, accogliendo, nelle prime tre date, oltre 15.000 visitatori, provenienti anche da Campania, Puglia e Liguria, e 160 camper che hanno scelto di fare tappa a Larino per godere dello spettacolo più luminoso del Molise.

Occhi pieni di meraviglia per questa fiaba tutta frentana capace di regalare emozioni indimenticabili, proiettando adulti e bambini in un’atmosfera quasi surreale, in un percorso che disvela incanto a ogni angolo, con installazioni luminose lungo il cammino e pacchi regalo a decorare i muri delle case: dal meraviglioso palazzo Bucci illuminato a festa, proseguendo per via Cluenzio, camminando sotto un “cielo” di luci e ghirlande addobbate, sostando ai mercatini che offrono manufatti artigianali di grande creatività, accompagnati dai profumi e dai sapori di uno street-food – che è stato molto apprezzato – tutto da gustare, si giunge nella piazza principale dove si viene accolti dalla imponente Ruota panoramica, grande novità di questa edizione, che offre una vista mozzafiato sul borgo illuminato. “Ho provato un’emozione incredibile! Il paese, visto dall’alto, è ancora più suggestivo!” ha detto un visitatore tra i tanti che non hanno rinunciato a un adrenalinico giro sulla ruota.

E che meraviglia il Giardino di Babbo Natale, che nell’atrio di Palazzo Ducale immerge chiunque in un libro di fiabe, tra alberi illuminati, animali del bosco, letterine e decorazioni a ricreare un’atmosfera incantata, dove i più piccini possono ricevere il morbido abbraccio del padrone di casa e delle sue aiutanti.

Atmosfera incantevole che continua con il colpo d’occhio regalato dalla Loggetta di Bucci vestita a festa!

Divertimento assicurato anche sulla Pista di pattinaggio, per sentire ancor di più il brivido natalizio facendo spensierate evoluzioni sul ghiaccio.

La Giostra carosello, in particolare, ha accolto i tanti bambini che sono diventati protagonisti di una grande carillon, cullati da dolci melodie sui fantastici cavalli a dondolo. “Sono tornato bambina insieme ai mie figli”, ha esordito una mamma che ha accompagnato i suoi figli sulla giostra.

Apprezzatissimo il Grinch, che arriva, a ogni data, annunciandosi con il clacson dalla sua spassosa macchina per raggiungere il suo Villaggio dall’atmosfera inquietante, sempre pronto, come il suo avversario Babbo Natale, per foto ricordo e abbracci calorosi.

E, ancora, i portoni storici del borgo con i loro piccoli villaggi di casette innevate, peluche, lanterne e addobbi studiati nel più piccolo dettaglio, come quegli aerei rossi che invitano a ritrovare una leggerezza che si sta perdendo, per volare con la fantasia.

Un percorso che cattura anima e sguardo, coinvolgendo i sensi, facendo battere il cuore durante gli spettacoli di fuochi piromusicali e giochi di luce scintillanti.

A ogni passo, elfi, personaggi dei cartoni animati e artisti di strada con i loro spettacoli itineranti, che spesso si incrociano con la deliziosa banda che attraversa tutto il borgo.

Una meraviglia ritrovata che si è potuta leggere negli occhi di ogni singolo visitatore, frutto di un lungo lavoro di preparazione a opera degli infaticabili e appassionati volontari dell’Associazione Larino nel Cuore.

È proprio il caso di dire “Buona la prima!”, anzi le prime tre giornate, con la certezza che le prossime saranno sempre più partecipate, perché le buone pratiche portano sempre a grandi risultati. Larino e le Luminarie aspettano tutti il 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 dicembre 2025 e il 1° – 3 – 4 – 6 gennaio 2026, per ritrovare e vivere l’autentico spirito del Natale. E sempre… buona luce a tutti!