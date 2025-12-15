Oltre 8 milioni di fondi destinati a sanità, lavoro e turismo al centro della strategia regionale

CAMPOBASSO. La Giunta regionale del Molise ha approvato la delibera n. 461, con cui vengono riprogrammate le risorse della Sezione Speciale 1 del PSC 2014-2020. Si tratta di fondi non vincolati, pari a 8.050.172,54 euro, che la Regione ha deciso di destinare a tre assi strategici: sanità, lavoro e sviluppo turistico. Una scelta che evita la dispersione di risorse e le trasforma in opportunità concrete per cittadini, imprese e comunità.

Oltre 2 milioni di euro saranno investiti nell’aggiornamento del parco tecnologico ospedaliero e territoriale, con nuove attrezzature per gli ospedali pubblici regionali, al fine di ridurre i tempi diagnostici e garantire maggiore sicurezza a pazienti e operatori. Circa 2 milioni di euro rafforzeranno l’Avviso pubblico per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, sostenendo l’acquisto di impianti e macchinari e consolidando strumenti già sperimentati come le Borse Lavoro e i bandi per le PMI. Più di 4 milioni di euro saranno infine indirizzati al rilancio del turismo, con l’aggiornamento del Piano Strategico, la revisione della normativa di settore e azioni mirate di marketing territoriale.

«Abbiamo evitato la perdita di risorse importanti e le abbiamo trasformate in opportunità concrete per i cittadini, per i lavoratori e per le imprese molisane» ha dichiarato l’assessore Michele Iorio, sottolineando la responsabilità politica della scelta. Sulla stessa linea il presidente Francesco Roberti: «Investiamo sulla sanità pubblica, sosteniamo il tessuto produttivo e rilanciamo il turismo come motore di crescita. È una scelta che mette al centro i bisogni dei molisani e il futuro del Molise».

Con questa delibera, la Regione compie un atto di visione e responsabilità, rafforzando la tenuta sociale ed economica del territorio e indicando una direzione chiara: sanità più efficiente, imprese più competitive, turismo come leva di sviluppo e occupazione.

EB