Oltre cento sindaci molisani in campo contro la violenza: solidarietà al 14enne e a Santa Croce

MOLISE. Una condanna unanime, senza esitazioni né sfumature. È quella espressa dai Sindaci di oltre cento Comuni molisani di fronte al grave episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzo di quattordici anni a Santa Croce di Magliano, un fatto che ha scosso profondamente l’intero territorio e che riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza e del disagio giovanile. I primi cittadini, in una nota congiunta, parlano di «violenza gratuita» e di una ferita che non riguarda soltanto la vittima e la sua famiglia, ma l’intera comunità regionale, chiamata ancora una volta a interrogarsi sulle fragilità che attraversano il tessuto sociale.

La solidarietà dei sindaci va innanzitutto al giovane aggredito, alla sua famiglia e al sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, che in questi giorni sta guidando una comunità comprensibilmente scossa, preoccupata e smarrita. Nessuna analisi psicologica, nessuna lettura sociologica forzata: i Sindaci scelgono la via della responsabilità istituzionale, riconoscendo però che l’episodio si inserisce in una fase storica complessa, in cui i segnali di disagio tra i più giovani si moltiplicano e richiedono risposte immediate, coordinate, credibili. Da qui l’appello a un’azione comune che coinvolga famiglie, scuola, Forze dell’Ordine, associazioni, parrocchie e tutte le realtà educative del territorio.

Una rete ampia, coesa, capace di recuperare e trasmettere quei valori che hanno sempre rappresentato l’ossatura delle comunità molisane: rispetto, responsabilità, solidarietà, senso del limite, convivenza civile. I Sindaci confermano infine la piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano e con tutte le istituzioni competenti, convinti che solo una presenza forte e condivisa sul territorio possa prevenire il disagio, contrastare la violenza e restituire ai cittadini – soprattutto ai più giovani – un orizzonte di fiducia, sicurezza e normalità.

ACQUAVIVA COLLECROCE, ACQUAVIVA D’ISERNIA, AGNONE, BAGNOLI DEL TRIGNO, BARANELLO, BELMONTE DEL SANNIO, BOJANO, BONEFRO, BUSSO, CAMPOBASSO, CAMPOCHIARO, CAMPODIPIETRA, CAMPOLIETO, CANTALUPO NEL SANNIO, CAPRACOTTA, CAROVILLI, CARPINONE, CASACALENDA, CASALCIPRANO, CASTEL SAN VINCENZO, CASTELBOTTACCIO, CASTELMAURO, CASTELPETROSO, CASTELPIZZUTO, CASTROPIGNANO, CERCEMAGGIORE, CIVITACAMPOMARANO, COLLE D’ANCHISE, COLLI A VOLTURNO, CONCA CASALE, DURONIA, FERRAZZANO, FILIGNANO, FORLÌ DEL SANNIO, FOSSALTO, FROSOLONE, GILDONE, GUARDIALFIERA, GUARDIAREGIA, GUGLIONESI, ISERNIA, JELSI, LARINO, LONGANO, LUCITO, MACCHIA D’ISERNIA, MACCHIA VALFORTORE, MACCHIAGODENA, MAFALDA, MATRICE, MIRABELLO SANNITICO, MIRANDA, MONACILIONI, MONTAGANO, MONTECILFONE, MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTELONGO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PALATA, PESCHE, PESCOLANCIANO, PESCOPENNATARO, PETACCIATO, PETRELLA TIFERNINA, PETTORANELLO DEL MOLISE, PIETRABBONDANTE, PIETRACATELLA, PIETRACUPA, POGGIO SANNITA, PORTOCANNONE, POZZILLI, PROVVIDENTI, RICCIA, RIPABOTTONI, RIPALIMOSANI, ROCCAMANDOLFI, ROCCASICURA, ROCCAVIVARA, SALCITO, SAN BIASE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, SAN GIULIANO DEL SANNIO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SAN MARTINO IN PENSILIS, SAN PIETRO AVELLANA, SAN POLO MATESE, SANT’ANGELO DEL PESCO, SANT’ANGELO LIMOSANO, SANT’ELENA SANNITA, SEPINO, SESSANO DEL MOLISE, SPINETE, TAVENNA, TERMOLI, TORELLA DEL SANNIO, TORO, TRIVENTO, TUFARA, URURI, VENAFRO, VINCHIATURO.

EB