Onorificenza a Vittorio Feltri, scoppia la polemica

MOLISE. Una scelta del Consiglio regionale del Molise, guidato dal presidente Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), sta suscitando forti polemiche: il conferimento a Vittorio Feltri dell’“Onorificenza del Molise e della fierezza sannita”. La decisione ha sollevato critiche per la coerenza istituzionale e il significato simbolico del riconoscimento, considerato che Feltri, negli anni, ha pronunciato dichiarazioni offensive nei confronti del Meridione, di minoranze e di donne, in netto contrasto con i valori che l’onorificenza vorrebbe rappresentare.

Di seguito, i diversi interventi di esponenti politici, associazioni e rappresentanti civici che hanno espresso il loro dissenso.

La minoranza del Circolo Pd di Termoli

«Ci sono decisioni pubbliche che, più di altre, raccontano lo spirito di un’epoca. E la scelta del Consiglio Regionale del Molise, guidato dal presidente Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), di conferire a Vittorio Feltri l’“Onorificenza del Molise e della fierezza sannita” appartiene pienamente a questa categoria: atti che fanno rumore non per ciò che celebrano, ma per ciò che dimenticano.

Perché il punto non è — o non dovrebbe essere — la simpatia o l’antipatia verso Feltri. Il punto è la coerenza istituzionale, e la credibilità di un riconoscimento che pretende di incarnare la dignità storica del Sannio, l’identità culturale di una regione da sempre costretta a difendersi dallo stereotipo facile, dal pregiudizio geografico, dall’etichetta di “Sud minore” che troppi, per mestiere o per posa intellettuale, continuano a cucirle addosso.

Ed è qui che il paradosso diventa macroscopico: come può il Molise, attraverso la sua massima istituzione democratica, conferire un’onorificenza identitaria proprio a chi, negli anni, ha più volte definito il Meridione con toni sprezzanti, semplicistici, talvolta apertamente offensivi? Feltri non ha mai fatto mistero delle sue opinioni sul Sud: giudizi netti, generalizzazioni che non fotografano la realtà, ma la distorcono per renderla funzionale a una narrativa che divide il Paese invece di unirlo. Affermazioni che hanno ferito comunità e territori.

La responsabilità, però, non è del giornalista. È della politica. Di una politica che insegue visibilità, che confonde l’istituzione con il palcoscenico, che trasforma un’onorificenza culturale in un gesto di appartenenza ideologica. Il presidente Pallante — esponente di un partito che ha costruito ampie porzioni del suo consenso sulla retorica identitaria — ha scelto di consegnare a Feltri un simbolo che non gli appartiene. E nel farlo ha sottratto quel simbolo ai cittadini molisani, che meritano ben altro.

Il Sud continua a lottare contro differenze strutturali, contro l’emigrazione giovanile, contro una narrazione stanca che lo dipinge eternamente fanalino di coda. Premiare uno dei principali divulgatori di quella narrazione non è un atto neutrale: è un messaggio politico. E, nel merito, un messaggio profondamente sbagliato.

Chi rappresenta un’istituzione regionale dovrebbe coltivare la memoria, non calpestarla; difendere la dignità del proprio territorio, non consegnarla a chi l’ha sminuita; celebrare chi costruisce ponti, non chi alza steccati. La “fierezza sannita” è un valore serio, antico, radicato. Non merita di diventare una medaglia da appuntare alla giacca del primo opinionista che fa comodo alla maggioranza del momento. Merita rispetto. Merita coerenza. Merita, soprattutto, di essere sottratta alla propaganda.

Il Molise non scompare, ma qualcuno, oggi, ha deciso di renderlo più piccolo».

Mediterranea Saving Humans

«Caro sindaco, rappresentante e primo cittadino della nostra Termoli, a nome di quella parte della comunità che insieme a Mediterranea SH costruisce dialoghi e incontri per una società di pace e di tutela dei diritti umani garantiti dalla Costituzione Italiana, esprimiamo di sentirci profondamente offesi dalla decisione dell’amministrazione comunale al riconoscimento del premio “Onorificenza del Molise e della fierezza Sannita” al giornalista e consigliere della Regione Lombardia, Vittorio Feltri.

Insignire di un premio legato all’identità territoriale molisana questo personaggio noto per le sue dichiarazioni omofobe, misogene e razziste significa affermare che anche il popolo molisano è fiero di essere intollerante e razzista e propenso all’odio verso i propri stessi concittadini. Noi vogliamo esprimere di non sentirci affatto rappresentati.

Ricordiamo alcune tra le sue a dir poco vergognose dichiarazioni:

“Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra”, tweet dopo la strage di Cutro nel 2023.

“Non frequento le periferie, non mi piacciono… sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli… Poi vedi quello che fanno qui a Milano e come fai ad amarli? Già, non amo i musulmani. Ma io gli sparerei in bocca”, frasi pronunciate nel programma La Zanzara , per le quali è stato condannato dal Tribunale di Torino pochi giorni fa.

, per le quali è stato condannato dal Tribunale di Torino pochi giorni fa. “Quali diritti minacciati, Milano è un vivaio di finocchi… io li chiamo ricchioni come la gente normale”, in diretta su L’Aria che tira in occasione del Gay Pride di Milano nel 2018.

in occasione del Gay Pride di Milano nel 2018. Da Piero Chiambretti, in diretta Rai nello scorso maggio, invitava le donne — ma solo quelle “belle” — che si sentono in pericolo a casa sua.

Mediterranea Saving Humans difende in primis il diritto alla libertà di movimento delle persone in tutto il globo e tutti i principi costituzionali antifascisti. Per questo invita tutte e tutti a prendere coscienza su come invece oggi, anche nella nostra città, si premi una persona che dovrebbe essere zittita ed esclusa per tutte le offensive dichiarazioni verso la dignità della vita di tutte le persone».

Arcigay Molise

«Arcigay Molise esprime la propria ferma opposizione al conferimento dell’Onorificenza del Molise e della Fierezza Sannita prevista per Vittorio Feltri, come annunciato dalla stampa locale per il 12 dicembre 2025 a Termoli presso il salone del Comune. Riteniamo che la nostra regione meriti di conferire riconoscimenti coerenti con i propri valori civili, fatti di accoglienza, rispetto e inclusione.

La figura di Vittorio Feltri, nel corso del tempo, si è resa protagonista di numerose dichiarazioni pubbliche incompatibili con l’idea stessa di un’onorificenza istituzionale.

Tra le più eclatanti:

Luglio 2018, trasmissione L’Aria che Tira su La7: “Milano è un vivaio di finocchi… io li chiamo ricchioni o froci”.

su La7: “Milano è un vivaio di finocchi… io li chiamo ricchioni o froci”. 2019, titolo di Libero: “Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay”, con giustificazione assurda di Feltri a seguito delle polemiche.

Dichiarazioni sessiste: maggio 2025, trasmissione Rai, invitava donne “belle” in pericolo a casa sua; novembre 2020, commento su Libero su una ragazza stuprata definita “ingenua”; marzo 2019, attacco a Lilli Gruber sul tema aborto; febbraio 2018 e 2017, ulteriori dichiarazioni sessiste su manifesti e Virginia Raggi.

2021, dichiarazioni contro Hitler e commenti favorevoli allo stesso in interviste, suscitando indignazione e condanne.

Arcigay Molise sottolinea come tali comportamenti e dichiarazioni siano incompatibili con i valori della nostra comunità e con l’idea di un riconoscimento ufficiale della regione».