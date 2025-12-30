PalAirino verso il traguardo, saranno riqualificati anche gli spazi esterni

TERMOLI. La riqualificazione del PalAirino compie un ulteriore passo avanti. Il Comune di Termoli dispone un nuovo intervento di manutenzione straordinaria dedicato alle aree esterne dell’impianto sportivo. Dopo il collaudo dell’opera principale e gli affidamenti già eseguiti per il completamento interno – pavimentazione sportiva, attrezzature e dispositivi di sicurezza – l’amministrazione rileva la necessità di intervenire con urgenza sugli spazi esterni, oggi in condizioni non idonee alla piena fruibilità della struttura.

L’obiettivo è chiaro: consegnare il Palairino alle associazioni e all’utenza entro gennaio 2026, garantendo accessibilità, sicurezza e decoro. Il computo metrico predisposto dagli uffici individua una serie di lavorazioni indispensabili: rifacimento del piazzale, sistemazione dei marciapiedi, adeguamento delle rampe per persone con disabilità, completamento del muretto perimetrale e ulteriori interventi connessi agli accessi.

Su richiesta del Comune, la Emmeti srl Costruzioni e Restauro – già operativa per altri interventi analoghi – ha formulato un’offerta pari a 44.717,94 euro per lavori, 778,27 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per un totale di 50.045,83 euro.

Con questo passaggio, l’amministrazione chiude un altro tassello del percorso di rilancio del Palairino, puntando a restituire alla città un impianto pienamente funzionante, accessibile e pronto ad accogliere attività sportive, inclusive e culturali già nei primi mesi del 2026.

EB