Palazzo di Vetro: 585 firme consegnate al sindaco

TERMOLI. Si è conclusa con successo la raccolta firme dei cittadini di Termoli per sollecitare l’amministrazione Comunale a intervenire sul Palazzo di Vetro di Difesa Grande, edificio ormai da decenni in stato di abbandono e considerato un pericolo per la comunità, soprattutto per la vicinanza alla scuola Achille Pace.

La petizione, sottoscritta da 585 cittadini, è stata ufficialmente consegnata al Sindaco Nicola Antonio Balice e all’Amministrazione Comunale, in conformità con l’articolo 9 dello Statuto comunale che disciplina istanze, petizioni e proposte.

L’iniziativa dei residenti, partita dal quartiere di Santa Maria degli Angeli, punta a denunciare il degrado e la pericolosità dell’immobile, ormai da anni teatro di intrusioni e abbandono. Come ricordato dai cittadini, già nel 2008 e nei successivi reportage fino al 2024, il Palazzo di Vetro era considerato un pericolo pubblico, senza che vi fossero interventi concreti di manutenzione o messa in sicurezza.

Un segnale forte della comunità

“Desideriamo ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in questa iniziativa e l’hanno sostenuta con la loro firma”, dichiarano i promotori della petizione. “Le 585 sottoscrizioni rappresentano un segnale chiaro della sensibilità della comunità verso il decoro urbano e la valorizzazione del territorio.”

Iter amministrativo e prospettive

Con la presentazione ufficiale, la petizione è stata protocollata e sarà ora esaminata dagli organi competenti, trasmessa ai gruppi e alle commissioni consiliari per l’avvio dell’istruttoria. Secondo lo Statuto comunale, l’Amministrazione è tenuta a fornire un riscontro formale entro 60 giorni.

I cittadini chiedono sia interventi immediati per la sicurezza, tramite sopralluoghi e verifiche tecniche, sia un percorso progettuale per la valorizzazione futura dell’area, eventualmente attraverso strumenti urbanistici e partnership pubblico-privato, così da restituire alla città un’area sicura e dignitosa.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, che utilizza gli strumenti democratici messi a disposizione dallo Statuto comunale per tutelare gli interessi collettivi e promuovere il decoro urbano. I promotori auspicano ora un dialogo costruttivo con l’Amministrazione per trovare soluzioni durature per il Palazzo di Vetro di Difesa Grande.

Per contatti: petizionepalazzodivetrodg@gmail.com