Panorami mozzafiato: è questa la ScopriTermoli

TERMOLI. Termoli ha vissuto una domenica che resterà impressa nella memoria sportiva della città: la terza edizione del premio Sport in Città e la 18ª ScopriTermoli hanno intrecciato talento, sacrificio, passione e partecipazione popolare in un’unica, grande celebrazione dell’energia che anima il nostro territorio. Due eventi diversi, un solo filo conduttore: la capacità di Termoli di riconoscere il valore, promuovere lo sport e trasformare ogni appuntamento in un momento di comunità.

Protagonista assoluta della cerimonia di premiazione è stata Chiara Tavani, atleta che negli ultimi tre anni ha scritto una pagina straordinaria della kickboxing italiana. Campionessa nazionale nella specialità Kick Light, categoria -46 kg Old Cadet, punto fermo della Nazionale Italiana Federkombat, Chiara ha portato il nome dell’Italia e del Molise sui palcoscenici più prestigiosi: nel 2023 agli Europei di Istanbul, unica molisana in gara, ha conquistato un prestigioso 4° posto su 16 atlete; nel 2024 ai Mondiali di Budapest ha replicato il risultato piazzandosi 4ª su 19; nel 2025, agli Europei di Jesolo, ha confermato ancora una volta il suo livello chiudendo 4ª su 13. Una costanza impressionante, un talento limpido, una dedizione che la rende esempio per i giovani e motivo di orgoglio per l’intera città e regione.

Accanto a lei, premiato per i risultati ottenuti sul ring, Vincenzo Pio Porreca, atleta di kickboxing che ha totalizzato 21 incontri – 16 dilettantistici e 5 da professionista – fino a conquistare il titolo di Campione Italiano W.K.F.. Un percorso costruito con disciplina, coraggio e una crescita continua che lo colloca tra i profili più promettenti del panorama nazionale.

Dalla celebrazione dei talenti individuali alla festa collettiva: la città si è poi colorata con la 18ª edizione della ScopriTermoli, un appuntamento ormai storico che ha richiamato oltre cento partecipanti, arrivati anche dalle regioni limitrofe. Un serpentone di colori ha attraversato il borgo antico, il lungomare e gli scorci più suggestivi della città, trasformando la corsa in un abbraccio sportivo e popolare. L’evento, organizzato dalla LILT Campobasso con la collaborazione dell’AVIS Termoli e della Runners Termoli, ha confermato ancora una volta la sua forza aggregativa e il suo valore sociale.

Sul traguardo, a imporsi è stato Felice Dell’Aquila della ASD Daunia Running, atleta pluripremiato e già vincitore della ScopriTermoli competitiva, che ha confermato la sua superiorità con una prova solida e brillante. In campo femminile, successo per Tiziana Lavacca della ASD Running Club Torremaggiore, protagonista di una gara condotta con ritmo e determinazione.

Termoli, ancora una volta, ha dimostrato di essere una città che riconosce il merito, sostiene lo sport e sa trasformare ogni evento in un momento di identità condivisa. Dai ring internazionali alle strade del borgo, la stessa energia: quella di una comunità che corre, combatte, cresce e non smette mai di credere nei propri talenti.

