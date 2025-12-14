Parte di Corso Umberto chiuso per lavori lunedì e martedì

TERMOLI. Due giorni di interdizione al traffico per la posa del cavo interrato BT 230/400V in Corso Umberto.

Corso Umberto si ferma per consentire la posa di un cavo interrato: il Comune ha disposto un provvedimento viabilistico che prevede la chiusura parziale della carreggiata dall’incrocio con Corso Fratelli Brigida verso Corso Nazionale e la chiusura totale della carreggiata dall’incrocio con Corso Nazionale in direzione della stazione ferroviaria; l’intervento, eseguito con la tecnica di trivellazione orizzontale controllata (Toc), richiede l’interdizione al traffico nei tratti interessati; i lavori sono programmati dalle ore 8 alle ore 18 di lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025, con gestione del cantiere e della segnaletica affidata all’impresa Spada srl; al termine delle operazioni la strada sarà liberata e nei giorni successivi verranno effettuati i ripristini stradali, restituendo piena funzionalità alla viabilità cittadina.