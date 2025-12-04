Pensionati attivi al centro del coordinamento 2025

TERMOLI. Ieri mattina si è svolta la Convocazione del Coordinamento Ast-Fnp-Cisl Molise presso l’Hotel Meridiano, lungomare Colombo.

All’ordine del giorno sono stati discussi i seguenti punti:

Situazione politico-sindacale;

Bilancio e impatto delle attività AST FNP Molise nell’anno 2025;

Programmazione delle attività per l’anno 2026;

Varie ed eventuali.

Al tavolo dei relatori erano presenti: Vincenzo Traniello, segretario regionale FNP CISL Abruzzo e Molise; Riccardo Mascolo, coordinatore FNP CISL Molise; e Giovanna Testa, Presidente di Adiconsum Molise.

I temi affrontati erano di strettissima attualità, tra cui il ruolo attivo dei pensionati, che non possono essere considerati numeri passivi una volta usciti dal sistema lavorativo. La partecipazione alla manifestazione di sabato scorso a Termoli ha dimostrato come una fetta significativa di persone in pensione sia scesa coraggiosamente in piazza per sostenere e difendere la causa di chi è ancora attivo, ma rischia seriamente di perdere l’occupazione a causa della crescente crisi, al momento senza soluzione di continuità.

Dopo la riunione di coordinamento, è seguita una colazione di lavoro, occasione per scambiarsi auguri in vista delle festività natalizie, con la speranza che siano messaggere di buone notizie per tutti.

Michele Trombetta