Persino i materassi abbandonati in piazza del Papa

TERMOLI. Non si risolve la problematica degli abbandoni di rifiuti in piazza Giovanni Paolo II, lì dove insistono i cassonetti per la raccolta di indumenti usati.

L’ennesimo sopralluogo, che abbiamo compiuto ieri, ha confermato, come se ce ne fosse bisogno, l’esigenza di provvedere in tempi celeri a introdurre o una serie di controlli maggiori, vedi le foto-trappola, oppure a cambiare la destinazione e l’ubicazione dei contenitori, perché così ormai si è sedimentata nella parte meno rispettosa della comunità, e non solo cittadina, ma anche da fuori Termoli, l’idea che sia un sito dove potersi disfare di qualunque cosa, materassi annessi, come è nell’ultima evidenza.

Parliamo di una zona di altissima affluenza e passaggio, crocevia di un quartiere affollato e nelle vicinanze del Terminal bus, zona residenziale e commerciale, con le strutture di media superficie presenti poco distanti.

Insomma, non se ne riesce a uscire da questo tunnel, per questo occorre un intervento quanto più immediato possibile per impedire agli incivili di turno di fare il proprio comodo, deturpando quella zona cittadina.

L’ennesima dimostrazione di come il territorio venga considerato utile a una discarica unica e ampia, comportamento che grida vendetta in una località a vocazione turistica, che registra anche d’inverno presenze non banali.

Emanuele Bracone