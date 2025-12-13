Pesca “salva” a Bruxelles, Della Porta: tutelata anche la marineria di Termoli

ROMA. Il risultato raggiunto dal Governo italiano al Consiglio Agrifish segna un passaggio decisivo per la marineria molisana e per il porto di Termoli, che rischiavano di essere travolti da un taglio sproporzionato delle giornate di pesca.

La riduzione della stretta europea dal 64% al 39% e l’introduzione di misure di compensazione, compreso l’arresto definitivo, rappresentano una tutela concreta dell’equilibrio economico e sociale di un comparto strategico per il territorio. «Per Termoli la pesca non è solo economia, ma identità e lavoro» ha sottolineato il senatore molisano di Fdi, Costanzo Della Porta, rimarcando come il compromesso ottenuto consenta di salvaguardare occupazione e imprese.

Grazie all’azione del ministro Lollobrigida e del Governo Meloni, si è affermato un principio fondamentale: la sostenibilità ambientale deve camminare insieme a quella economica, garantendo continuità e futuro alle comunità marinare molisane.

Il risultato di Bruxelles diventa così un segnale politico forte: quando l’Italia difende con determinazione i propri interessi, l’Europa può essere corretta e resa più vicina ai cittadini. Per il Molise significa preservare un presidio economico e sociale irrinunciabile, che tiene viva la tradizione e la dignità del lavoro sul mare.

EB