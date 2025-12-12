Piano provinciale di ricerca sugli scomparsi, primo summit prefettizio

CAMPOBASSO. Giornata dedicata agli scomparsi: al Palazzo del Governo si è svolto oggi il primo incontro formativo previsto dal Piano provinciale di ricerca, in occasione della “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

L’appuntamento, rivolto agli enti coinvolti e alle articolazioni territoriali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dei modelli di intervento e di consolidare una visione condivisa delle procedure operative contenute nel Piano, aggiornato nella sua edizione 2025. In apertura dei lavori il Prefetto, dr.ssa Michela Lattarulo, ha richiamato il grande impegno profuso da tutte le istituzioni presenti e l’urgenza di proseguire nello sforzo comune per fronteggiare un fenomeno che suscita elevato allarme sociale.

L’attività formativa, improntata al confronto diretto tra gli attori del sistema, ha ripercorso i principali casi di scomparsa registrati nell’ultimo anno, evidenziando criticità e soluzioni adottate nelle operazioni d’emergenza, con l’intento di delineare modelli di intervento sempre più aderenti ai diversi scenari. Centrale è stato il richiamo al ruolo della cittadinanza, chiamata a collaborare attivamente e a denunciare con tempestività ogni evento di scomparsa, affinché gli interventi possano risultare immediati ed efficaci.

La giornata segna l’avvio di un percorso di formazione continua che, attraverso la sinergia tra istituzioni e comunità, mira a rafforzare la capacità di risposta e a trasformare la sensibilità collettiva in un presidio concreto di tutela sociale.

