Politiche sociali e sviluppo urbano: Termoli traccia la rotta

TERMOLI. L’Area Urbana di Termoli ha preso parte con grande coinvolgimento alla prima giornata dei lavori organizzati dalla Regione Molise per il Comitato di Sorveglianza, un appuntamento fondamentale per valutare lo stato di attuazione delle politiche territoriali e delinearne gli sviluppi futuri.

Il dirigente dell’Ufficio Area Urbana, dottor Marcello Vecchiarelli, affiancato dalla dottoressa Angela Costantini e da Greta Santini, ha illustrato i risultati delle iniziative di innovazione sociale realizzate nell’ambito del welfare locale grazie alla Misura 7.3.1 dell’Asse 7 del PR Molise FESR/FSE 2014/2020.

Focus sul progetto START

Nel suo intervento, il Dott. Vecchiarelli ha approfondito l’esperienza del progetto START, che ha portato al finanziamento di tre interventi strategici per il welfare territoriale:

CASA FACED , dedicato al contrasto dell’emarginazione sociale e dell’emergenza abitativa;

, dedicato al contrasto dell’emarginazione sociale e dell’emergenza abitativa; Servizio Navetta per il Trasporto Disabili , un sostegno estivo fondamentale per garantire inclusione e mobilità;

, un sostegno estivo fondamentale per garantire inclusione e mobilità; SWING – Social and Work Integration for Next Generation, mirato a favorire l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro per persone fragili, disoccupate o a rischio povertà.

Il valore complessivo dei tre interventi è pari a € 127.249,77.

Nuove progettualità e orizzonti futuri

Grazie alle economie residue dell’Asse 7, l’Area Urbana ha già avviato un nuovo progetto di innovazione sociale, “Abitare la ripartenza”, dedicato nuovamente al tema del disagio abitativo e volto a rafforzare l’ecosistema del welfare e dell’economia sociale.

Il Dott. Vecchiarelli ha confermato la volontà di proseguire con interventi analoghi anche nella prossima programmazione, con particolare attenzione a:

servizi di welfare per soggetti svantaggiati: supporto abitativo, inserimento occupazionale, ospitalità, sport;

servizi di welfare orientati ad ambiente e verde pubblico: tutela, sicurezza e valorizzazione degli spazi come luoghi di comunità.

Programmazione e lavoro di rete al centro

Durante la sessione, la dottoressa Alberta De Lisio, Dirigente della Regione Molise e Coordinatore dell’Area Programmazione, ha ricordato il ruolo decisivo della programmazione strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori, evidenziando anche la capacità dell’Area Urbana di Termoli di operare in rete in modo efficace e collaborativo.

L’assessore Silvana Ciciola, responsabile del Settore Area Urbana del Comune di Termoli e titolare delle deleghe ad Ecologia, Ambiente, Sicurezza Ambientale, Verde Pubblico e Sportello Europa, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti:

“I risultati raggiunti dimostrano che un approccio integrato è vincente. I nuovi progetti ci permetteranno di dare continuità a quanto costruito finora, valorizzando lo spazio urbano come bene comune e generatore di legami sociali.”

In chiusura, l’Assessore Ciciola ha proposto ufficialmente di ospitare a Termoli il prossimo Comitato di Sorveglianza, per presentare direttamente sul territorio i progressi ottenuti e consolidare ulteriormente la collaborazione con la Regione.

