Ponte dell’Immacolata: traffico intenso sulla statale 16

TERMOLI. Durante il Ponte dell’Immacolata, lungo la rete Anas è atteso un aumento del traffico, in particolare lungo le principali direttrici in direzione sud verso le località di provincia. Tra queste, la strada statale 16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto, rappresenta uno degli itinerari maggiormente interessati dagli spostamenti, sia per i viaggi verso le località turistiche sia per chi si reca nei centri urbani o commerciali.

L’intensificazione della circolazione sulla statale 16 Adriatica è prevista soprattutto venerdì e sabato, con picchi di traffico durante le ore di punta per chi lascia le città e si dirige verso le località di villeggiatura. Per il ritorno, il flusso maggiore si registra lunedì pomeriggio, con un consistente rientro verso i capoluoghi e le grandi città.

Anas raccomanda massima prudenza lungo la SS16 e su tutte le strade della rete: rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza, evitare distrazioni alla guida, e dotarsi di catene a bordo o pneumatici invernali come previsto dalla normativa. È inoltre in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.

Per informazioni sul traffico in tempo reale lungo la SS16 Adriatica e sulle altre arterie Anas, è possibile utilizzare l’app gratuita “VAI” disponibile su smartphone e tablet, o contattare il servizio clienti Pronto Anas al numero verde 800.841.148.

