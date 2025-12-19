Portocannone, il dono di Natale e la nuova scuola

PORTOCANNONE. «Il nostro appuntamento si ripete come ogni anno: insieme a Babbo Natale abbiamo consegnato un piccolo dono a tutti i bambini. È un gesto semplice ma carico di significato, perché racchiude la vicinanza e l’affetto che l’amministrazione comunale vuole trasmettere ai più piccoli» – ha dichiarato il sindaco Francesco Gallo.

Micronido, Infanzia, Primaria e Secondaria: l’intero percorso formativo dei ragazzi di Portocannone si è ritrovato unito in questa giornata di festa. «Ai nostri giovani non deve mai mancare il supporto e la presenza delle istituzioni. La scuola è il cuore pulsante della comunità, il luogo dove si costruisce il futuro» – ha aggiunto il Sindaco.

Alle spalle della foto che ha immortalato la consegna dei doni, il simbolo più grande di questo impegno: la nuova scuola inaugurata lo scorso 8 marzo 2025. «Quell’edificio rappresenta il dono più bello che potevamo fare ai nostri ragazzi. È la casa della loro crescita, della loro formazione e dei loro sogni. Ogni mattone è un investimento sul futuro di Portocannone» – ha sottolineato Gallo.

La giornata si è conclusa con un messaggio che racchiude lo spirito della comunità: «Per Portocannone, sempre!». Un impegno che non conosce stagioni, ma che si rinnova ogni giorno attraverso gesti concreti, vicinanza e responsabilità.

EB