Portocannone, la visita alle stalle carristiche rinnova il patto tra tradizione e comunità

PORTOCANNONE. La visita alle stalle delle Associazioni carristiche, svoltasi questa mattina, si è trasformata in molto più di un semplice scambio di auguri in vista delle festività natalizie. È stata l’occasione per riaffermare un legame profondo: quello tra la comunità di Portocannone e una tradizione che continua a rappresentarne l’identità più autentica.

Tra i volontari al lavoro, i dettagli dei carri in preparazione e l’atmosfera operosa che precede ogni edizione, l’Amministrazione Comunale ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi, con passione e dedizione, custodisce un patrimonio culturale che attraversa generazioni.

Il sindaco Francesco Gallo ha sottolineato l’impegno dell’ente nel tutelare e valorizzare questa eredità collettiva, rendendola sempre più attrattiva e partecipata, consapevole del ruolo centrale che le Associazioni carristiche svolgono nel mantenere vivo lo spirito del paese. Una tradizione che non è solo memoria, ma motore di comunità, coesione e identità. «Per Portocannone, sempre», ha ribadito il primo cittadino, salutando i presenti e rinnovando l’augurio di un Natale all’insegna della condivisione e dell’orgoglio locale.

EB