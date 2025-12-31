Poste: pensioni in pagamento da sabato 3 gennaio

TERMOLI. Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei pagamenti delle pensioni di gennaio in Molise a partire da sabato 3 gennaio. L’erogazione interesserà complessivamente 166 uffici postali della regione. Nella stessa data, le somme saranno disponibili anche per i pensionati che hanno optato per l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Grazie all’utilizzo delle Carte di Debito collegate a conti o libretti e della Postepay Evolution, i beneficiari potranno effettuare il prelievo in contanti presso i 100 ATM Postamat attivi sul territorio molisano, senza la necessità di recarsi allo sportello.

È inoltre prevista una copertura assicurativa gratuita per i titolari di Carte di Debito associate a conti o libretti: la polizza garantisce un risarcimento fino a 700 euro l’anno in caso di furto di contante avvenuto entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli postali sia agli ATM Postamat.

Per contenere l’afflusso e ridurre i tempi di attesa, l’azienda suggerisce di evitare le prime ore del mattino e i giorni iniziali, privilegiando le fasce orarie centrali e pomeridiane.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito poste.it o tramite il numero 06 45263322.