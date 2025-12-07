Prevenzione in primo piano: grande adesione alle visite urologiche Lilt

TERMOLI. Nell’ambito della campagna di prevenzione Nastro blu – Lilt fo men, a cui è stato dedicato l’intero mese di novembre, sono state eseguite a Termoli, nel pomeriggio di sabato scorso, visite urologiche gratuite sull’ambulatorio mobile della Lilt Campobasso.

Le prestazioni sono state rese possibili grazie alla sempre pronta collaborazione e piena disponibilità del dottor Domenico Giuseppe Zappia (urologo ospedale San Timoteo Termoli) e del dottor Giovanni Giovanditti (urologo ospedale San Timoteo Termoli).

Il consolidato sodalizio tra Lilt e Asrem, insieme alla Direzione Generale e ai professionisti ospedalieri, permette una presenza concreta sul territorio e offre momenti fondamentali di prevenzione. In questo contesto, anche l’Urologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli ricopre un ruolo predominante: iniziative come questa rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinare sempre più pazienti, promuovere la cultura della prevenzione e incrementare l’adesione agli screening.

“La LILT Campobasso – afferma la presidente dottoressa Carmela Franchella – è sempre pronta a promuovere queste iniziative, anche con grande sforzo logistico, grazie alla disponibilità dei volontari che presidiano gli eventi. Ma è per noi sempre molto soddisfacente vedere la grande partecipazione delle persone, che chiedono sempre più prevenzione. Ed è altrettanto soddisfacente sapere che anche i professionisti che aderiscono, come gli ultimi in ordine di tempo il dott. Zappia e il dott. Giovanditti, rimangono molto contenti e rispondono con grande empatia, dichiarandosi disponibili a offrire ancora la loro professionalità e il loro tempo per iniziative simili”.