Procura di Campobasso chiede rinvio a giudizio di Roberti e altre 43 persone

TERMOLI. La Procura di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per 44 persone (compreso Roberti) e 3 società nell’ambito di una complessa indagine su presunti casi di corruzione e traffico illecito di rifiuti.

L’udienza preliminare è fissata al 22 gennaio davanti al Gup del Tribunale del capoluogo, Silvia Lubrano..

A darne notizia è stata l’Ansa.

Gli indagati avevano ricevuto l’avviso di conclusione indagini a febbraio. Il presidente della Regione aveva chiesto di essere sentito e a maggio si era presentato davanti ai magistrati per depositare una memoria difensiva di 200 pagine.

L’indagine nel suo complesso riguarda i rapporti tra la malavita pugliese e quella molisana e dentro ci sono anche episodi di estorsione, droga e traffico di rifiuti, ma il filone delle indagini che riguarda Roberti è limitato agli episodi di presunta corruzione.