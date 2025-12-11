Promozione Molise 2026: aperte le manifestazioni di interesse per le imprese agricole

CAMPOBASSO. L’assessorato regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari comunica che è possibile, entro e non oltre il 17 dicembre 2025, presentare, da parte delle imprese interessate, la manifestazione di interesse per aderire e partecipare agli eventi previsti nel Programma “Promozione Molise 2026” – Misura 3 del PSR Molise 2014/2022, “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2, “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”.

Il progetto, con cui l’Assessorato e l’Arsarp Molise intendono promuovere i prodotti agroalimentari in regime di qualità, riguarda le produzioni ottenute da agricoltura biologica, la cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise.

Gli eventi fieristici in programma sono:

VINITALY , Verona, 12-15 aprile 2026

, Verona, 12-15 aprile 2026 TUTTOFOOD , Milano, 11-14 maggio 2026

, Milano, 11-14 maggio 2026 SIAL , Parigi, 17-21 ottobre 2026

, Parigi, 17-21 ottobre 2026 Altri eventi ancora da definire

La dotazione finanziaria del progetto per il 2026 ammonta a 1.428.000 euro, di cui il 70% (999.600 euro) a carico del PSR e il restante 30% (428.400 euro) come cofinanziamento privato.

«Motivati dal grande successo dell’annualità che si appresta a concludere, abbiamo convintamente voluto destinare, anche per il 2026, consistenti risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di attività a sostegno delle imprese agricole ed agroalimentari molisane, atte a valorizzare le eccellenze identitarie del Made in Molise, come garante di qualità, salute e autenticità, nonché a sostenere l’internazionalizzazione dei prodotti sia su scala nazionale che internazionale.

La promozione e l’internazionalizzazione saranno ancora più essenziali come strumenti fondamentali, dopo il grande riconoscimento UNESCO, sigillato ieri, della Cucina Italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Pertanto, invito le aziende molisane a cogliere questa considerevole occasione di crescita e sviluppo, sia per le realtà aziendali interessate, sia per l’economia regionale».

Così l’Assessore regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari, Salvatore Micone.