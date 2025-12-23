LARINO. A Larino prende il via la raccolta alimentare natalizia di Gioventù Nazionale: grande partecipazione e spirito di comunità.

È partita questa mattina a Larino la tradizionale raccolta alimentare natalizia organizzata da Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, un appuntamento che negli anni è diventato un segno riconoscibile di presenza sul territorio e di attenzione verso le famiglie più fragili. I volontari si sono ritrovati davanti al Conad della cittadina frentana, dove fin dalle prime ore si è registrato un afflusso costante di cittadini desiderosi di contribuire con un gesto semplice ma concreto.

A guidare l’iniziativa erano presenti la coordinatrice del circolo di Gioventù Nazionale Termoli e circondario, Irene Salome, la vicecoordinatrice Maria Vittoria Giglio e il consigliere comunale di Termoli Giuseppe Terone (FDI), che hanno affiancato i ragazzi per tutta la mattinata. Carrelli che si riempivano rapidamente, sacchi colmi di beni di prima necessità, sorrisi e parole di incoraggiamento hanno scandito un clima di partecipazione che ha superato le aspettative.

«È sempre bello mettersi a disposizione per chi ne ha più bisogno, nel solco tracciato dalla nostra storia e dalla nostra comunità» ha dichiarato Maria Vittoria Giglio, soddisfatta per la risposta dei cittadini. Un sentimento condiviso da Irene Salome, che ha sottolineato l’aspetto umano della giornata: «È stata una mattinata intensa, piena di persone. È commovente vedere quanta disponibilità ci sia verso chi vive un momento difficile».

La raccolta proseguirà domani al Conad di Termoli. Come ricordato da Terone, tutti i beni saranno destinati all’emporio della Caritas diocesana. «Invitiamo tutti a partecipare — ha concluso — perché ogni gesto può fare la differenza».

EB