Raccolta giochi solidale dem, ottima la risposta della comunità

TERMOLI. Solidarietà in azione: grande partecipazione al primo evento di raccolta giochi del Pd cittadino.

C’è stata un’ottima risposta della cittadinanza al gesto di solidarietà promosso dal Partito Democratico di Termoli per sostenere i bambini più bisognosi.

Una partecipazione ampia, generosa, che ha trasformato il primo appuntamento della raccolta giochi in un segnale concreto di comunità attiva e responsabile. «Siamo davvero contenti del risultato di questo primo evento, al quale ci dedicheremo con continuità», afferma Antonella Zarrilli, membro della segreteria cittadina del Pd, sottolineando come l’iniziativa abbia incontrato un entusiasmo superiore alle aspettative.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con i consiglieri comunali Oscar Scurti e Manuela Vigilante, con il segretario cittadino del Pd Antonio Giuditta e con le componenti della segreteria cittadina Valeria Cacchione e Francesca D’Anversa, insieme alla Conferenza delle Donne Democratiche.

Una rete politica e associativa che ha scelto di mettere al centro i più piccoli, trasformando un semplice gesto in un atto collettivo di cura.

I giochi raccolti verranno ora consegnati alla Caritas, che provvederà a destinarli ai bambini meno fortunati del territorio, garantendo che ogni dono arrivi dove serve davvero. Un’iniziativa che non si esaurisce qui, ma che apre un percorso di continuità e responsabilità condivisa, perché la solidarietà – quando è autentica – non è mai un episodio isolato, ma un impegno che cresce nel tempo.

EB