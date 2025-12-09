Rampe in Lego: prosegue con entusiasmo la raccolta dei mattoncini “solidali”

MONTENERO DI BISACCIA. Prosegue con entusiasmo la raccolta dei mattoncini Lego destinati alla costruzione di rampe di accesso per persone con disabilità nei punti strategici del paese, un gesto semplice ma potentissimo che unisce creatività, inclusione e sensibilizzazione sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’iniziativa «Rampe in Lego», promossa dal Comune di Montenero di Bisaccia in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”, con la partecipazione della Consulta comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità e dell’Associazione Una mano per la vita Onlus, sta coinvolgendo studenti, famiglie e cittadini in un percorso di solidarietà concreta. In vista delle festività natalizie e dell’avvicinarsi della data di chiusura della raccolta, fissata al 31 dicembre, gli organizzatori invitano gli studenti a contribuire presso i punti di raccolta allestiti all’interno di diversi edifici scolastici, mentre tutti i cittadini che desiderano partecipare possono consegnare i mattoncini Lego presso la Casa Comunale, dove al piano terra è stato predisposto un apposito contenitore.

Per garantire la realizzazione delle rampe, si richiedono mattoncini originali, puliti e in buone condizioni, con le seguenti caratteristiche: piastre di base da 25,5 cm di larghezza; mattoncini Basic larghi e stretti; mattoncini Basic sottili di qualsiasi dimensione e colore.

L’auspicio è quello di raccogliere un numero significativo di pezzi, indispensabili per trasformare un’idea creativa in un aiuto reale per chi ogni giorno affronta ostacoli e limitazioni. Un invito, dunque, a partecipare numerosi, vivendo questo gesto nel più autentico spirito natalizio: un tempo di solidarietà, condivisione e attenzione verso i bisogni della comunità, dove anche un piccolo mattoncino può diventare un passo avanti verso un paese più inclusivo.

