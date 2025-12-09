Regione Molise: inizia la formazione dei 33 operatori del Nue 112

CAMPOBASSO. Sono partite oggi le attività formative rivolte a 33 nuovi operatori e operatrici della Regione Molise, che fino alla metà di marzo prenderanno parte a un percorso intensivo di preparazione teorica e pratica in vista dell’attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 sul territorio molisano.

Il programma didattico prevede lezioni in aula, esercitazioni nell’area training della Centrale Unica di Risposta (CUR) del Lazio – dove i partecipanti opereranno su postazioni dedicate – e periodi di affiancamento diretto con il personale tecnico della Regione Lazio, sia nella sede di Roma sia in quella di Isernia.

L’avvio del percorso è stato segnato dai saluti istituzionali del Direttore regionale Massimo La Pietra, insieme ai dirigenti e ai funzionari della struttura, alla presenza anche dei referenti della Regione Molise che accompagneranno gli allievi lungo tutto il processo formativo.

Questa iniziativa nasce nell’ambito del protocollo di intesa firmato lo scorso 27 novembre tra il Ministero dell’Interno e le Regioni. L’accordo affida alla Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio il compito di supportare il Molise nell’attivazione del servizio 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta.

Il protocollo prevede inoltre che la CUR Lazio svolga il ruolo di backup e di centro per il Disaster Recovery della futura CUR Molise, garantendo la continuità operativa del servizio in caso di eventuali criticità. L’entrata in funzione della CUR molisana è programmata entro fine febbraio 2026.

L’intesa si inserisce nel quadro delle collaborazioni istituzionali coordinate dal Ministero dell’Interno e dalla Commissione Consultiva prevista dal D. Lgs. 259/2003, che attribuisce al Ministero il compito di guidare l’implementazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 su tutto il territorio nazionale attraverso le Centrali Uniche di Risposta regionali.

Con questo importante passo, la Regione Molise si avvicina ulteriormente al potenziamento del proprio sistema di gestione delle emergenze, rafforzando la sicurezza dei cittadini e la capacità di fornire risposte tempestive ed efficaci in ogni situazione.