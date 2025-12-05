Regione Molise, via libera all’esercizio provvisorio del bilancio 2026

CAMPOBASSO. a Giunta regionale del Molise ha presentato una proposta di legge, iscritta al n. 87 del Registro amministrativo delle iniziative legislative della XIII Legislatura, relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2026.

Secondo quanto previsto dal testo, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio 2026-2028 – e comunque non oltre il 30 aprile 2026 – sarà consentito l’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per il 2026 nel bilancio 2025-2027, come modificato dalle variazioni adottate nel corso del 2025.

La proposta prevede inoltre che siano autorizzate per intero le spese indicate al paragrafo 8 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, comprese le spese obbligatorie, quelle non frazionabili in dodicesimi, quelle tassativamente previste dalla legge e le spese vincolate relative a programmi comunitari e nazionali.

Il provvedimento sarà ora assegnato dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione consiliare competente, che dopo istruttoria e parere tecnico lo trasmetterà al Consiglio regionale per le determinazioni finali.

AZ