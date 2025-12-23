Responsible, Gravina: “Regia pubblica per tutelare sanità, lavoratori e interesse regionale”

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina si è fatto promotore di una mozione in Consiglio regionale sulla situazione del Responsible Research Hospital di Campobasso e sulle prospettive di tutela della salute, alla luce delle criticità economico-finanziarie che coinvolgono la società gestrice e delle ipotesi di evoluzione dell’assetto societario emerse nel dibattito pubblico.

«Parliamo di una struttura che incide direttamente sulla continuità assistenziale, su prestazioni ad alta complessità come la rete della cardiochirurgia e della radioterapia e su reti sanitarie strategiche per il Molise e per i territori limitrofi – spiega Gravina –. È quindi doveroso che la Regione eserciti fino in fondo il proprio ruolo di indirizzo e garanzia, senza inseguire le emergenze ma governando i processi, quelli occupazionali compresi».

Al centro dell’iniziativa c’è anche il rafforzamento dell’integrazione tra sanità, università e ricerca, valorizzando il ruolo di UniMol e le collaborazioni già in essere, e la necessità di garantire trasparenza, continuità delle cure e tutela dell’interesse pubblico, in un contesto che resta particolarmente delicato anche per via del piano di rientro e del commissariamento della sanità molisana, ulteriormente aggravato dal recente emendamento con scadenze stringenti che gettano un’ombra pesantissima sul futuro della rete ospedaliera.

«Questa mozione non anticipa soluzioni né scenari definiti – precisa Gravina – ma pone una questione politica e istituzionale chiara: la sanità non può essere governata dall’incertezza o da decisioni calate dall’alto. Serve responsabilità, metodo e una visione pubblica».

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio i contenuti della mozione, i passaggi istituzionali proposti e le prospettive di lavoro, anche alla luce delle interlocuzioni che si renderanno necessarie a livello regionale e nazionale.