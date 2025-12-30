Responsible Research, Gravina: «Serve unione d’intenti per garantire continuità e governance»

CAMPOBASSO. Si è svolta questa mattina, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Biblioteca del Consiglio regionale del Molise, la conferenza stampa convocata dal consigliere Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) insieme agli altri colleghi del M5S e ai consiglieri del Partito Democratico, firmatari della mozione sul Responsible Research Hospital di Campobasso.

Nel corso dell’incontro, Gravina e gli altri firmatari hanno illustrato i contenuti della mozione, soffermandosi sulle principali criticità della struttura: problemi economico-finanziari, necessità di una governance più solida e tutela della continuità assistenziale, con particolare riferimento a prestazioni salvavita come la radioterapia, i trapianti di midollo e i servizi della rete tempo-dipendente.

La mozione chiede l’istituzione di un tavolo permanente di gestione della crisi, che coinvolga la struttura commissariale, la direzione generale salute, l’Università degli Studi del Molise, l’Asrem e il Responsible Research Hospital. Viene inoltre sollecitata la valutazione della creazione di una Fondazione universitaria con scopo sanitario, strumento attraverso cui garantire supporto alle attività clinico-assistenziali, alla formazione medica e alla ricerca traslazionale, assicurando al contempo la sostenibilità economico-finanziaria della struttura.

Infine, i consiglieri hanno sottolineato l’importanza di attivare, se necessario, le procedure previste dalla normativa sul golden power, qualora si verificasse la cessione totale o parziale di quote di Responsible S.p.A., per tutelare la sanità regionale e transregionale.

La conferenza si è conclusa con l’impegno a fornire aggiornamenti periodici al Consiglio regionale sullo stato della crisi, sul piano di composizione del debito e sulle eventuali evoluzioni dell’assetto societario.