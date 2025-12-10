Revocato lo sciopero degli operatori ecologici

TERMOLI. Rientrata in zona Cesarini, nella tarda serata di ieri, la protesta sul settore ambiente. Revocato lo sciopero dei dipendenti delle ditte di igiene urbana.

Le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel nella giornata del 9 dicembre 2025 hanno raggiunto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei servizi ambientali per il triennio 2025/2027. Un risultato atteso e frutto di un confronto serrato che consente ora di superare le ragioni alla base dello sciopero nazionale precedentemente proclamato.

Alla luce di questo importante passo avanti, le segreterie territoriali e le rappresentanze aziendali sono invitate a informare tempestivamente tutti i lavoratori, garantendo la massima diffusione della notizia all’interno dei servizi e delle strutture operative. Nelle prossime ore seguiranno comunicazioni dettagliate sui contenuti dell’intesa raggiunta, che sarà illustrata in modo completo non appena concluse le verifiche tecniche e formali. Con questo accordo si apre una nuova fase per il settore, orientata alla tutela dei diritti, alla valorizzazione professionale e alla stabilità delle condizioni di lavoro.

EB