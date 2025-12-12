Richiesta di rinvio a giudizio, la difesa di Roberti: «Notizia anticipata dalla stampa, nessuna notifica ufficiale»

CAMPOBASSO. La notizia diffusa da Ansa Molise sul presunto rinvio a giudizio del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, per la vicenda “Energia Pulita”, ha scatenato immediate reazioni dal collegio difensivo. Gli avvocati Mariano Prencipe e Giuseppe Stellato hanno sottolineato come al loro assistito non sia stato ancora recapitato alcun atto ufficiale, denunciando l’anomalia di un sistema in cui «gli organi di stampa finiscono per sostituirsi agli organi giudiziari e di notificazione».

La Procura avrebbe fissato l’udienza preliminare al 22 gennaio 2026, ma la difesa ribadisce che solo allora, per la prima volta, le articolate questioni sostanziali e processuali saranno sottoposte al vaglio di un giudice terzo, il Gup. «È rammaricante – osservano i legali – che al Presidente sia stata negata la possibilità di informare direttamente la cittadinanza».

Gli avvocati confermano la piena convinzione nell’innocenza di Roberti e nella solidità delle argomentazioni già depositate, interpretando la scelta della Procura come un passaggio naturale verso l’esame giudiziale.

EB