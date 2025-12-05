“Salvaguardia delle tradizioni molisane”: la proposta di legge del consigliere D’Egidio

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale Armandino D’Egidio ha depositato una proposta di legge, registrata con il numero 86 della XIII Legislatura, dal titolo: “Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del Molise”.

L’iniziativa punta a definire in modo chiaro gli interventi della Regione Molise dedicati alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione alla trasmissione tra le generazioni, alla documentazione, alla ricerca e alla catalogazione. L’intento è riconoscere e preservare il patrimonio vivente delle comunità molisane, fatto di saperi, tecniche, rituali, feste, pratiche collettive, memorie condivise e mestieri tradizionali, elementi che contribuiscono a costruire l’identità culturale del territorio.

Secondo la relazione illustrativa, questo patrimonio non si limita a luoghi o eventi, ma vive attraverso le persone, le relazioni e le tradizioni che si tramandano nel tempo. La legge nasce quindi dall’esigenza di dotare la Regione di una disciplina aggiornata e organica, in grado di tutelare le diverse forme culturali nella loro vitalità contemporanea.

Il testo prevede che la Regione eserciti funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e supporto tecnico, favorendo la partecipazione diretta delle comunità, dei gruppi e dei singoli portatori del patrimonio culturale immateriale.

Tra le principali novità c’è l’istituzione dell’“Inventario Regionale del Patrimonio Culturale Immateriale”, uno strumento ufficiale e unitario per l’identificazione, la documentazione, la registrazione, la trasmissione e la salvaguardia delle tradizioni locali. L’inserimento nell’Inventario potrà costituire criterio di valutazione per l’accesso a contributi, agevolazioni, misure di sostegno o patrocini previsti da bandi e strumenti di programmazione regionale. Possono proporre l’iscrizione tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella tutela del patrimonio immateriale.

La proposta di legge sarà ora assegnata dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione competente. Dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la Commissione trasmetterà il testo al Consiglio regionale per l’approvazione finale.