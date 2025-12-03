San Basso d’inverno: la città e la diocesi unite nella fede e nella memoria

TERMOLI. Venerdì 5 dicembre 2025 la Chiesa di Dio che è in Termoli-Larino celebra la memoria liturgica di San Basso, patrono della città e dell’intera diocesi. È la festa d’inverno, segno di radici profonde e di devozione incrollabile, che richiama la comunità a ritrovarsi insieme nel nome del Santo protettore. In comunione di preghiera e di lode al Signore Gesù Cristo, i fedeli si preparano a vivere un momento di fede e identità che si intreccia con la conclusione dell’anno giubilare dedicato alla speranza

Alle ore 7, nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, il vescovo Claudio Palumbo presiederà il solenne pontificale, circondato dal Presbiterio e alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni della marineria e del volontariato. Sarà un gesto di Chiesa e di popolo, che rinnova la gratitudine per il patrono e la forza della tradizione.

A seguire, alle ore 8, il corteo si muoverà verso il porto per rendere omaggio alla “Gente di Mare”. Qui, nel cuore della città che vive del mare e per il mare, si terrà il momento di commemorazione in memoria di tutti i caduti, con la rinnovata recita della preghiera del marinaio. È il segno di un legame che non si spezza: la fede che illumina la speranza, la memoria che diventa impegno, la devozione che si fa identità collettiva.

San Basso d’Inverno è dunque più di una ricorrenza: è la voce di un popolo che si riconosce nella protezione del suo patrono e che, attraverso la liturgia e la memoria, riafferma la propria unità e la propria vocazione a sperare.

EB